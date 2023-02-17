Эксклюзив 17 февраля 2023, 14:45 Жителей Артемовска призвали покинуть город. Властям Украины нужно получить хотя бы заложников Политолог Марков: ВСУ оставят Артемовск после 24 февраля 2023 года Соцсети

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Власти Украины призвали жителей Артемовска покинуть его. По словам вице-премьера правительства Ирины Верещук, шесть тысяч человек, которые до сих пор находятся там, создают «дополнительные проблемы» для всех, кто пытается помогать. Местные были в городе с самого начала боев, однако раньше их не просили уехать, рассказал «360» политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Сергей Марков. По его словам, в ВСУ понимают, что скоро сдадут Артемовск, поэтому хотят забрать людей с собой и держать в заложниках.

Далее — прямая речь.

«Забота» о заложниках

[Власти Киева призвали мирных жителей эвакуироваться], поскольку понимают, что через несколько дней ВСУ будут вынуждены уйти из Артемовска. Думаю, это произойдет <…> после 24 февраля.

Они (ВСУ — прим. ред.) осознают, что собираются оставить город, поэтому стали призывать жителей уйти — чтобы по-прежнему держать в заложниках мирное население.

Там шли тяжелые бои три-четыре месяца, но не было призывов к эвакуации. Конечно, люди, которые живут в городе, на 90% хотят, чтобы пришла Россия, и остаются там.

Сами жители предпочитают название Артемовск вместо Бахмута — оно у них ассоциируется с прекрасными советскими временами.

РИА «Новости»

На ловушку ВСУ не хватит сил

[Ловушкой для ВС России] это быть не может. Ловушки по-другому делаются — надо, чтобы были сконцентрированы войска и были направления удара. Сейчас их нет, там эти дороги отрезаны.

Россия поставила под жесткий огневой контроль либо взяла под полный огневой контроль все существующие дороги, по которым ВСУ снабжают группировку в Артемовске. Украинские военные сделали новые — например, через поле насыпали новую дополнительную дорогу. Через них трудно осуществить фланговые удары по российской армии. Шансов отстоять Артемовск у ВСУ нет.

РИА «Новости»

Зеленский сам сделал Артемовск важным, а зря

Артемовск — главный город в линии, которая включает в себя еще Соледар и Северск. Это небольшие населенные пункты: в Соледаре — 10 тысяч жителей, в Артемовске — 70 тысяч, не так уж много.

Но это выход на следующие, более важные города — Славянск и Краматорск, где жили сотни тысяч людей, которые представляют собой единую городскую агломерацию. Вот это будет серьезная битва. И взятием Славянска и Краматорска должно в основном завершиться освобождение всех крупных городов ДНР от киевского режима.

Можно сказать, это подход к большой битве за Славянск и Краматорск. Сам по себе Артемовск военного значения не имеет. Сказать, что это какой-то стратегически важный город, нельзя.

Но, не обладая военным значением с самого начала, он получил искусственное политическое значение со стороны Зеленского.

Армией Украины управляют США, но тут был выбор Зеленского, бросать ли ВСУ в Артемовск. И он бросил туда настолько много украинских солдат, что это уже приобрело политическое значение.

Вот несколько важных политических факторов. Во-первых, Зеленский сам сказал, что украинская армия будет сражаться в Артемовске до конца.

Во-вторых, он это использовал, чтобы получать больше западного и американского оружия, говоря: «Вот, смотрите, как мы хорошо сражаемся с Россией, поэтому ваше оружие не будет просто так оставлено, его использует эта жестко сражающаяся армия».

В-третьих, это нужно для поднятия собственного боевого духа армии Украины — когда они жестко сражаются за небольшой городок, конечно, поднимается боевой дух.

В-четвертых, это нужно для поднятия боевого духа населения в целом. Если ВСУ не оставляют даже такие маленькие населенные пункты, <…> возникает уважение к военным.

Но напрасное уважение, ведь уважать ВСУ не за что — это вообще прокси-армия США, которая убивает украинцев и воюет против Украины.

Однако с политической, пиарной, пропагандистской точки зрения это для Зеленского было важно.

Затем Артемовск приобрел и военное значение, потому что Зеленский дал приказ перебрасывать под этот город большое количество вооружений с других участков фронта. Поэтому не состоялись попытки наступления ВСУ в ЛНР, а также в районе Мелитополя и Запорожья.