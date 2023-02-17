17 февраля 2023, 09:52
«Вы мешаете работать». Вице-премьер Украины призвала жителей уехать из Артемовска
Вице-премьер Украины Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться
Жители Артемовска должны как можно скорее эвакуироваться из города, заявила вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук. Такой призыв политик опубликовала в своем Telegram-канале.
«Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться», — подчеркнула Верещук.
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По данным украинского вице-премьера, сегодня в Артемовске остаются около шести тысяч человек. По ее мнению, мирные жители не только подвергают себя опасности, но и «мешают нормально работать силам обороны и безопасности».
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Артемовск расположен севернее Горловки, на территории, подконтрольной Украине. Город является важным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе.
В районе Артемовска продолжаются тяжелые бои. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее сообщал, что подразделения ВС РФ смогли закрепиться в северной части города. Таким образом, практически все пути снабжения противника оказались перерезаны.
Украина
Артемовск
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