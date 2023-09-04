Эксклюзив 04 сентября 2023, 17:39 Украинство — не «анти-Россия». Почему нельзя отменять другие культуры Писатель Прилепин: украинский язык — часть нашего национального богатства

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В зоне специальной военной операции на стороне России есть украинцы. Многие из них — бывшие бойцы ВСУ, рассказал «360» политик и писатель Захар Прилепин.

Есть и те, кто говорит, что сражается «за нормальную Украину», сообщил Прилепин.

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«Я думаю, что их даже больше будет. Потому что мы не можем сбрасывать со счетов, что огромная часть [сражающихся] донецких и луганских — родились там», — отметил он.

По словам публициста, есть те, кто просят «не запрещать» украинскую культуру. Они дорожат своими языковыми особенностями, песнями, местами, где росли.

Прилепин поделился, что многие бойцы в зоне СВО разговаривают на украинском, вместе поют, делятся воспоминаниями. Этого нельзя забрать у человека.

«Это тоже одна из частей нашего национального богатства. Это колорит определенный, который у прозаика Николая Гоголя отображен, тот очень гордился своим полтавским украинством», — напомнил Прилепин.

По мнению писателя, запрещать украинский язык в России не будут. Человеку необходимо давать свободу выбора, подчеркнул публицист. Писатель также напомнил о блистательной истории запорожского казачества и других значимых событиях.

«Многое связано с Россией напрямую», — добавил он.

Ранее Прилепин назвал условие быстрой победы России в спецоперации. Писатель рассказал, что понадобится всего одна ударная группировка.

Полную версию интервью Аксиньи Гурьяновой с Захаром Прилепиным смотрите на нашем Rutube-канале.