Эксклюзив 02 сентября 2023, 17:47 Прилепин назвал условие быстрой победы России в спецоперации Прилепин: переброска на фронт группировки в 350 тысяч приведет к победе за месяц Телеканал «360»

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Россия может завершить специальную военную операцию в течение одного месяца. Но для этого ей нужна ударная группировка в 350 тысяч человек. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой заявил писатель Захар Прилепин.

Он подчеркнул, что новая группировка должна прорубить очередной коридор со стороны Одессы или Белоруссии, чтобы вступить в бой. При таких условиях спецоперация завершится за 30 дней.

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«Нам нужна сейчас готовая 350-тысячная группировка, которая не участвует [в боевых действиях], и еще одна такая же, которая прорубит себе коридор со стороны Одессы или — не думаю, что там можно, но тем не менее — Белоруссии. При этом обстоятельстве это продолжится месяц», — заявил Прилепин.

Писатель добавил, что не может сейчас дать точной гарантии, есть ли сейчас такие силы в распоряжении российского командования.

Российский писатель Захар Прилепин после восстановления от полученных травм, полученных при покушении, намерен вернуться в зону специальной военной операции. Там он продолжит работать в рамках подписанного контракта с Росгвардией. Писатель уже получил звание подполковника после назначения на должность заместителя командира полка «Оплот» по военно-политической работе.

Полная версия интервью Аксиньи Гурьяновой с Захаром Прилепиным выйдет на всех площадках «360» в ближайшее время.