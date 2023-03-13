Эксклюзив 13 марта 2023, 22:07 Украина уничтожит Артемовск после вывода войск Политолог Михайлов не исключил использование ВСУ химоружия при потере Артемовска РИА «Новости»

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Уничтоженный около поселка Первомайское в Донецкой Народной Республике украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» — успех российской армии, но он повлияет на ситуацию только на конкретном участке спецоперации. Самой горячей точкой остается Артемовск, где бойцы ЧВК «Вагнер» противостоят все прибывающим силам ВСУ. Последние готовятся к контрудару или использованию запрещенного оружия, рассказал политолог и специалист по межнациональным конфликтам за Евгений Михайлов по итогам брифинга Минобороны.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Успех российских сил

В брифинге Минобороны я бы выделил пару моментов. Прежде всего, это уничтожение зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» в ДНР и продолжающееся массовое уничтожение украинских боевиков на Донецком направлении. Их везде уничтожают, но там идет особая мясорубка.

Что касается зенитно-ракетного комплекса. Его прекратили производить в Советском Союзе в 1989 году, но это достаточно эффективное оружие для низколетящих целей, самолетов, вертолетов. Там экипаж четыре человека, а дальность обнаружения — 45 километров.

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При умелом исполнении это достаточно серьезная угроза для армии той или иной стороны. Уничтожение ЗРК — это большой успех наших сил. Глобально на ситуацию это не поменяет, но применительно к той линии боестолкновения, где он находился, изменит — в пользу российской армии.

Контрудар ВСУ

Часто задают вопрос: сколько подразделений ВСУ остается в Артемовске? По последним данным, в любом случае, их там не менее пяти-шести тысяч. Украинские командиры постоянно пытаются провести ротацию, привлечь дополнительные подразделения. Пускай там мясорубка, но туда бросают новые силы, чтобы удержать восточную цитадель.

Идут тяжелейшие бои. Штурмовики ЧВК «Вагнер» метр за метром берут город. Сколько это еще будет продолжаться, неизвестно, но все в один голос твердят: когда Артемовск падет, наступит перелом.

Не нужно слушать украинских главкомов, которые говорят, что просто оттягивают русские силы. Они очень внимательно следят за ситуацией, чтобы нанести контрудар по «вагнеровцам» и уничтожить одно из самых боеспособных подразделений российских сил.

Украинцы трубят на всех углах, что для контрудара собирают порядка 10 тысяч бойцов, технику, авиацию, артиллерию в районе Часова Яра и других укрепленных районов, чтобы не допустить полной блокады и окружения Артемовска.

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Запрещенное оружие

Также все видят, в какой мясорубке находятся украинские военные. Их убивают сотнями и тысячами, но запас у ВСУ есть. По всей Украине идет охота на мобилизованных. На молодых и пожилых людей. Уже начали мобилизовывать женщин в подразделения химической и биологической защиты. Это означает, что «великие укры» готовятся еще к химическим атакам.

Здесь можно провести параллели с тем, что киевский режим заказал миллионы костюмов химической защиты. Значит, они к чему-то готовятся. Вполне возможно, что подобный удар они могут нанести в районе Артемовска.

Это допущение, но если у них там будут специалисты и костюмы химической защиты, то они вполне могут это сделать, понимая, что потеряют город. Для них международное право, какие-то конвенции бесполезны.

Поэтому нужно их уничтожать сейчас. <…> Прекратить заниматься гуманностью, понять, что они нас ненавидят, что их переформатировали, и забыть обо всем. Нужно просто ломать, ломать и ломать.

Украинские военные показали, что они умеют воевать. <...> Их сильно подготовили. Поэтому не зря мы сейчас говорим, что мы воюем с блоком НАТО.