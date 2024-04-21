Эксклюзив 21 апреля 2024, 01:03 «Враг номер два». Украина объявила охоту на российских журналистов Насонов: у командиров ВСУ есть приказ на уничтожение российских журналистов

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Украинские боевики сознательно охотятся на российских корреспондентов, и на это есть официальный приказ. Тактические командиры ВСУ должны поставить приоритет на поражение в случае обнаружения представителей СМИ из России. Об этом в стриме «360» с Анастасией Букреевой рассказал эксперт комплексной безопасности, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

Приоритет поражения

Накануне стало известно, что в Запорожской области погиб военкор «Известий» Семен Еремин. Журналист подвергся атаке FPV-дрона. Съемочная группа «Вести Луганск» 10 апреля попала под обстрел в районе Кременной. При обстреле погиб офицер пресс-центра Минобороны России Евгений Половодов. И это данные лишь за последний месяц. После обстрела луганских журналистов впервые заговорили про охоту на российские СМИ.

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Собеседник телеканала поведал историю, которая проясняет вопрос: «Зачем украинские боевики охотятся за российскими военкорами?». Насонов рассказал, что в первой половине 2023 года через него прошел украинский приказ, согласно которому командиры подразделений должны ставить в приоритет поражения представителей СМИ.

«Определена задача тактическим командирам, то есть командирам взводов, рот, батальонов и до бригады включительно, в случае появления сведений о наличии съемочных групп, групп, берущих интервью и решающих какие-то другие вопросы со средствами массовой информации, немедленно поставить приоритет в поражении данных объектов. Такой приказ у украинских бандформирований есть», — пояснил эксперт.

Непростой приказ

И это неспроста, считает Насонов. Такой приказ имеет смысл, так как российские журналисты показывают истину, и в силу своего профессионализма могут сделать это так, чтобы можно было доказать, что этот материал снят именно в этом месте и в это время. Они снимают видеоматериалы о зверствах и издевательствах ВСУ, о неправильно выбранных целях и попадании по гражданским объектам, которые допускают в украинской армии.

«Эти люди — профессионалы, которые умеют заснять и доказать потом, что эта съемка произведена на этом-то месте и в такое-то время, и являются врагами, ну, может быть, не номер один, но вторым номером точно являются» Роман Насонов Руководитель холдинга структур безопасности «Русь».

При попытке Украины что-то рассказать Западу про то, что это «русские придумали», их слова опровергаются реальными видеоматериалами. Часть западной прессы уже использует материалы российских журналистов, и это вносит дисбаланс в ту информацию, которую украинские СМИ транслируют Западу.