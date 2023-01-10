Эксклюзив 10 января 2023, 13:04 Украина давно готовилась к нападению. Агрессию остановит только победа России Военный эксперт Кошкин заявил, что ВСУ давно готовились атаковать Россию freepik

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Под Авдеевкой нашли украинские карты с планами наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог. По мнению командования, атаковать российскую территорию ВСУ задумывали как минимум полгода назад. Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал «360», что такие документы — не единственное доказательство агрессивных планов Украины. Положить им конец поможет лишь безоговорочная победа России в спецоперации.

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Далее — прямая речь.

Украину готовили к войне

Прежде всего надо отметить, что неоднократно находили подобного рода документы, которые впрямую или косвенно свидетельствовали о том, что [украинская сторона] разрабатывала план нападения на города Донецкой и Луганской народных республик.

Вполне закономерно, что в дальнейшем планировали нападения уже на российские объекты и в целом наступление на территорию России. Ведь начиная с 2014 года Вооруженные силы Украины в открытую готовились к широкомасштабной войне.

Готовили украинское общество, молодежь, снабжали всем необходимым. Работали инструкторы. Делали все для того, чтобы со временем перейти в наступление на Российскую Федерацию.

Нападения на Россию планировали давно

Ростов-на-Дону и Таганрог были не единственными целями украинской армии. Наверняка в других документах ВСУ в качестве объектов стратегического или тактического продвижения фигурируют другие российские города.

Скорее всего, они находились в разработке иных частей ВСУ, которые должны были совместно напасть на российскую территорию. Обнаруженные недавно планы явно принадлежат определенному составу войск, имевших боевую задачу провести широкомасштабную атаку.

СВО нейтрализует угрозы

Сегодня в этих коварных замыслах нападения на нашу родину нет даже йоты сомнения. Можно быть уверенными, что 24 февраля 2022 года российские власти приняли абсолютно правильное решение, которое обеспечило упреждение подобной агрессии.

Вне всякого сомнения, продолжение специальной военной операции на Украине положит конец этим планам. Задачи СВО гуманны, они направлены на защиту жителей Донбасса.

Лишь после победного конца в спецоперации все угрозы будут действительно нейтрализованы.

Те, кто сегодня находится на линии боевого соприкосновения, кто столкнулся с той агрессией, которая исходит со стороны нынешнего киевского режима против России понимают, что положить конец можно, лишь проведя денацификацию Украины.