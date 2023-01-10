Спецоперация 10 января 2023, 04:16 Российский командир рассказал о планах ВСУ атаковать Ростов-на-Дону Российский командир Саныч рассказал о планах наступления ВСУ на Ростов-на-Дону и Таганрог РИА «Новости»

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Украинские военные планировали наступление на Ростов-на-Дону и Таганрог. Об этом говорят отметки на брошенных украинцах картах, найденных нашими солдатами под Авдеевкой, рассказал РИА «Новости» командир одного из российских подразделений с позывным Саныч.

«Это направление движения, либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону. <…> Одно из направлений — это Ростов-на-Дону, Таганрог. Это возможно, что они хотят или хотели [захватить]», — сказал Саныч.

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Он рассказал, что карты нашли в местах, где размещались командные пункты противника. После экспертизы специалисты сделали вывод, что отметки сделали в середине лета 2022 года или ранее.

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Судя по картам, они были отпечатаны по советским образцам, так как многие населенные пункты носят старые названия времен СССР. На них также есть отметки о расположении войск ВСУ и ВС РФ в ходе спецоперации.

Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что боеспособность ВСУ резко снизилась из-за большого количества неопытных солдат. По ее словам, большая часть украинской армии на сегодня — мобилизованные, то есть непрофессиональные военные.