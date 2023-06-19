Эксклюзив 19 июня 2023, 14:05 Сроки восстановления Каховской ГЭС связали с окончанием спецоперации Политолог Михайлов: Каховскую ГЭС восстановят полностью после окончания СВО Pxhere

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Восстановление Каховской ГЭС займет около 12 месяцев. О нем можно будет говорить как минимум, когда горячие боевые действия закончатся. Вообще работы надо проводить после окончания специальной военной операции (СВО). Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог Евгений Михайлов.

«В советское время на стройке было занято более 12 тысяч человек и огромное количество техники. Учитывая нынешние условия и возможности, эксперты заявляли, что восстановление займет не менее 12 месяцев. При российских реалиях может быть как больше, так и меньше. Если надо, мы делаем очень быстро. Если поступит указание от президента приложить максимум усилий — мы приложим максимум усилий, чтобы восстановить структуру Каховскую ГЭС», — заявил он.

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По его словам, приступить к восстановлению гидроэлектростанции можно будет после полной демилитаризации и денацификации Украины. Он напомнил, что сейчас «так называемые западные партнеры» киевского режима хотят поставлять туда ракеты дальностью до 300 километров.

«На мой взгляд, только после полного окончания СВО либо после максимального отдаления от границ противника [можно начинать работы]», — сказал Михайлов.

Когда именно горячая фаза боевых действий закончится, пока говорить сложно. Есть предположения, что это произойдет в этом году или в следующем.

«Пока задачи СВО расширяются. Уже прямо заявляют о необходимости освобождать Украину до границ 1991 года, а там уже как договорятся. Сейчас и после восстановления Каховской ГЭС необходимо укреплять ПВО вокруг объекта, освобождать территории», — добавил он.

По его мнению, в текущих условиях меры безопасности вокруг гидроэлектростанции должны быть максимальными.

«Уровень безопасности должен быть не меньше, чем на атомной электростанции. Нет сомнений, что какие-то минимальные работы по восстановлению уже начнутся [после сходы воды и отмена режима ЧС]», — подытожил политолог.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что восстановление Каховской ГЭС начнется только после того, как ВС России отодвинут ВСУ на достаточно безопасное расстояние.