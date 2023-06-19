Происшествия 19 июня 2023, 08:38 Возможные сроки начала восстановления Каховской ГЭС назвали в Херсонской области Врио главы Сальдо сообщил, что восстановление Каховской ГЭС займет до года

Читать 360tv в

Плотину Каховской гидроэлектростанции можно восстановить, на работы уйдет до года. Об этом РИА «Новости» сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, несмотря на разрушения, плотина сохранила гидротехнические способности.

Реклама

«Конечно, восстановление займет не месяц и не два. По расчетам специалистов, для полного возвращения функционала плотины необходимо примерно до года. Мы при таких условиях, что-то мне подсказывает, мы сделаем это быстрее», — отметил губернатор.

Сальдо подчеркнул, что восстановление объекта может стартовать, когда российские войска отодвинут позиции ВСУ на достаточно безопасное расстояние.

«Экономика и экология северного Крыма и левобережья Херсонской области слишком завязаны на плотине, другого пути нет. Это принципиальный вопрос», — добавил он.

Ранее стало известно, что в результате последствий от подрыва Каховской ГЭС погибли 35 человек.