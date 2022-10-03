Они возвращаются. Страна не готова тратить деньги на мобилизацию неопытных | 360°

Эксклюзив 03 октября 2022, 16:26 Поделиться Telegram

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Viber Они возвращаются. Страна не готова тратить деньги на мобилизацию неопытных Публицист Миронова заявила о борьбе РФ за самую грозную армию в мире Источник фото: РИА «Новости»

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После окончания специальной операции и частичной мобилизации Россия может создать самую грозную в мире армию с реальным опытом ведения боевых действий. В связи с этим стране невыгодно призывать людей, которые ранее не проходили военную службу. Таким мнением с «360» поделилась публицист Анастасия Миронова.

Далее — прямая речь собеседницы

Идет борьба за самую грозную армию с реальным опытом боевых действий. Поэтому государство хочет обучить как можно больше молодых, которые смогут долго состоять в резерве, а не будут списаны через пять лет.

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Батюшки святы!

Ну что, десять дней страну трясло от заполонивших интернет новостей про мобилизацию стариков, инвалидов, учителей с одним глазом, священников с шестью детьми. Личные страницы Маргариты Симоньян, Владимира Соловьева, которые открыли свои горячие линии для ошибочно мобилизованных, стали напоминать всероссийские стены плача: столько слез и концентрированного горя мы давно в одном месте не встречали.

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Про священника, кстати, не шутка: под Тюменью на сборы забрали многодетного священнослужителя. А так как никто и поверить не мог, что ему догадаются прислать повестку, соседи подумали, будто служитель церкви… сбежал от семьи сам. Так даже поначалу в СМИ и написали: мол, ну не повестку же он получил? Сам, поди, потихоньку собрался и ушел от детей подальше. Оказалось, получил повестку и послушно пошел в военкомат. Потом вернули, конечно, когда разобрались.

Теперь по всей России возвращают. Прочитала, что в Якутии только одной партией со сборов домой вернули 300 человек! В Хабаровском крае половина мобилизованных была отправлена назад, а военкома отстранили от работы. Правда, говорят, что его назначили в… Магаданскую область. Где отчитали местного исполняющего обязанности. В Белгороде которые сутки не могут разобраться, будут увольнять их областного военкома или нет: то пишут, что отстранен, то опровергают. Не удивлюсь, если уволят демонстративно, с распеканием в Кремле.

Источник фото: РИА «Новости»

Потому что это ведь все диверсии. Когда повалили шквалом сообщения о мобилизации пожилых, без опыта службы, не державших автомат, у любого здравомыслящего человека возникло сразу два вопроса. Анастасия Миронова Публицист

Первый и очевидный — как же они будут воевать? Вот чем конкретно поможет фронту пятидесятилетний учитель, который никогда не был в армии? Да даже и сорокалетний? За счет каких таких персональных качеств лично он улучшит обстановку в Донбассе? Вопрос не праздный: мы все теперь в одной лодке, американских и британских военных на границе все по телевизору видели.

Как нам спать, если на защиту едет повар, не умеющий заряжать автомат? Анастасия Миронова Публицист

Зачем танки в городах

Второй вопрос еще интересней. Зачем государству вкладываться в обучение, экипировку и боевой опыт предпенсионеров, слесарей и плотников? Россия сейчас потратит огромные деньги, которые должны считаться не только текущими вынужденными расходами — это инвестиции в будущий статус страны и армии.

Источник фото: РИА «Новости»

Сегодня на Украине решается, какое государство будет обладать самой большой боеспособной армией. Именно так. Анастасия Миронова Публицист

Источник фото: РИА «Новости»

Иметь просто большую армию в современном мире недостаточно. Что толку, что в Китае два миллиона активных военнослужащих, а в Индии — полтора, если из них почти никто не участвовал в боевых действиях? Сегодня для оценки истинной силы армии учитывают число боеголовок и их дальность, а также дальность ракетных комплексов. Однако есть еще один критерий, который постоянно обсуждают только журналисты и по которому мощь армий оценивают исключительно в профессиональной прессе, обыватели о нем забывают. Это боевой опыт контингента. Попросту число служащих, которые прошли реальные военные конфликты, способны действовать в бою, вести его в населенных пунктах, стрелять в присутствии гражданских лиц, маневрировать среди жилых домов и узких улиц.

Потому что даже это очень сложно. И если вы почитаете американскую профильную прессу, там постоянно пишут, сколько военных парадов провели в год недружественные США страны. Потому что чем их больше, тем больше в армии людей, умеющих управлять техникой в городах и селах.

Я восемь лет прожила возле военного городка. Каждый год к нам в глухой поселок минимум дважды пригоняли технику: на 9 Мая и день освобождения поселка от немцев. Однажды мне выдалась возможность спросить, зачем тратят столько денег, гонят к нам БТР, танк?

«А чтобы учились смотреть на деревню в триплекс» — шутливо сказал мне один майор из нашего городка.

А как вам парады с ЗРК в мегаполисах? Чуть ли не каждый год после него где-нибудь продавливают асфальт. Помню, как однажды в Петербурге на дороге застрял С-400. Мне тогда казалось блажью государства возить эту технику туда-сюда. А теперь думаю: как же развернет командир расчета ПВО этот комплекс в городе, если он только в поле на нем тренировался?

Источник фото: РИА «Новости»

Потому и парады в опыт засчитываются. Много ли пользы в бою от танкиста, который был только на полигоне? Вы условия в Мариуполе видели? Как они там маневрировали? Мощь армии — это еще и процент контингента, который умеет ездить на БТР по городам, смотреть на гражданских через танковый прицел и действовать в реальном бою. Анастасия Миронова Публицист

Сирия, Украина и мы

У американцев армия по численности условно сопоставима с нашей. А сколько прошли боевые действия? Контингент США в Афганистане составлял единовременно 20-40 тысяч человек. За 20 лет войны через Афган прошли около 800 тысяч американцев. Подавляющее большинство никогда не вступало в наземный бой, будь то стрелковый или артиллерийский — США воевали с воздуха. Сегодня, по очень скромным оценкам, численность боевого контингента среди активных военных и резервистов США составляет несколько десятков тысяч человек. Это с учетом и прошедших Ирак, и тех, кто воюет на Украине.

По итогам украинского конфликта Россия может получить армию, в которой численность лиц с боевым опытом, причем полученным недавно, будет в десять раз превышать аналогичный показатель в армии США. Анастасия Миронова Публицист

Источник фото: РИА «Новости»

С учетом ядерного паритета получаем следующий расклад:

У нас уже больше таких военных. Сегодня три страны, с громадным отрывом от других, формируют список лидеров по проценту боевого и, значит, боеспособного контингента в регулярных войсках. Помимо нас, это Сирия и… Украина. Кто еще? Разные африканские республики часто воюют, но их армии напоминают разрозненные группировки. Боевая подготовка есть у армии Афганистана, но сама она небольшая и раздираема внутренней борьбой.

Израиль? Сильная армия, страна резервистов, любая старушка способна перезарядить автомат. Это серьезный аргумент. Но масштабных боевых действий армия Израиля не вела давно. Последний серьезный конфликт — война с Ливаном в 2006 году. Длилась месяц, участие в ней принимал ограниченный контингент. В целом солдаты ЦАХАЛа имеют опыт локальных стычек и зачисток, близкий к тому, что получают в трущобах колумбийские или бразильские полицейские.

Реально сегодня три страны располагают большими армиями с высоким процентом боевого контингента. Это мы, Сирия и Израиль. Наша — самая большая. И сегодня в военкоматах ведется не просто набор мобилизованных — прямо сейчас государство вкладывает ресурсы в получение самой крупной боеспособной армии, солдаты которой умеют убивать в бою.

Что это даст Сирии? Вот увидите: в ближайшие годы Сирия будет претендовать на лидерство в регионе. Профит для Украины? Я думаю, после окончания боевых действий Украина станет страной-экспортером солдат: как раньше ехали «на экспорт» украинские женщины, как уезжали на заработки их пилоты, так скоро будут уходить на отхожий промысел украинские военные. Они станут наниматься в иностранные ЧВК и будут серьезной силой в ряде мелких зарубежных конфликтов.

Родина испугалась своих военкомов

Что получим мы? Приготовьтесь. Вдохните глубоко.

Мы получим самую грозную армию, у которой есть и сравнимое с американцами оружие, и гиперзвуковые ракеты, и сотни тысяч боевого контингента, который она обучилась быстро мобилизовывать. Анастасия Миронова Публицист

Источник фото: РИА «Новости»

Я понимаю, что людям, которе еще помнят, как в 90-е бабульки покупали себе на ужин Китикэт, это сложно осознать. Сложно, но придется. И планы нужно строить исходя из этого предположения: что совсем скоро наша страна будет обладательницей самой сильной армии.

Если под такую задачу набирать неопытных, косых и пожилых, то все обернется спусканием денег в трубу. Выслать повестку, призвать на сборы, отправить в «учебку», учить, обмундировать, выдать автомат, шлем, бронежилет, отвезти на линию фронта, платить ему там, потом вернуть домой — чтобы сделать из одного мобилизованного солдата пехоты, нужны сотни тысяч. Боевой офицер обходится дороже миллиона. Государству попросту нет смысла вкладывать такие деньги в пожилых и неопытных. Полбеды, что они, как было уже сказано, станут плохо стрелять и выдохнутся на марш-броске. Для государства это стратегически невыгодно, потому что такой солдат будет недолго состоять в резерве, через пять лет его уже нельзя будет призвать. И этого солдата или пожилого майора без глаза нельзя будет предъявить тем же американцам в качестве нашего преимущества, им не получится пополнить число в столбце «боевой контингент ВС РФ».

Поэтому отпускают домой. И сами неопытные, старики, инвалиды, диабетчики напугались. И государство, очевидно, было испугано, что ему сейчас на местах за такие деньги наберут пятидесятилетних. Которых к концу пятилетки придется списать из запаса.

Зачем нам боевая армия?

Затем же, зачем нужны «Булавы», «Кинжалы» и «Искандеры». Чтобы боялись. Чтобы никто не смел диктовать нам цены на газ и указывать, кому мы можем продавать эти самые С-400. Анастасия Миронова Публицист

Пятидесятилетний повар с одышкой и диабетом, стрелявший из автомата только в советской школе, для такой задачи никак не годится. Поэтому, к всеобщему успокоению, случайно набранные отправляются домой.

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