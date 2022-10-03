Обратно в Якутию вернулись 300 ошибочно мобилизованных жителей | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 09:11 Поделиться Telegram

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Viber Обратно в Якутию вернулись 300 ошибочно мобилизованных жителей Общественная палата Якутии: около 300 ошибочно мобилизованных бойцов вернулись домой РИА «Новости»

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Порядка 300 жителей Якутии вернулись домой после того, как их по ошибке мобилизовали. Председатель региональной Общественной палаты Николай Бугаев объявил, что они уже в республике, сообщил ТАСС.

«Возвращено около 300 ошибочно мобилизованных, все они находятся в республике», — сказал он, выступая перед журналистами.

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При Общественной палате Якутии создали координационный штаб по вопросам частичной мобилизации. С 21 сентября он принял 209 обращений. Кроме того, в регионе организовали психологическую помощь. За ней в течение трех последних дней жители региона обратились 63 раза.

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По словам Николая Бугаева, при военкоматах работают врачебные комиссии. Они проводят первичный осмотр призывников. Штаб помощи мобилизованным занят их материально-техническим обеспечением. Так, в Хабаровский и Приморский края отправили спальники и другую экипировку.

За ошибки при проведении частичной мобилизации отправили в отставку военкомов Хабаровского края и Магаданской области. Кроме того, ФАС решила проверить цены на экипировку в некоторых военторгах и спортмагазинах — на них пожаловались мобилизованные.

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