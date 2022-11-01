Раздел шкуры неубитого медведя не увенчался успехом. Спонсоры подтолкнули Украину к атаке и обрекли на поражение | 360°

Эксклюзив 01 ноября 2022, 14:18 Раздел шкуры неубитого медведя не увенчался успехом. Спонсоры подтолкнули Украину к атаке и обрекли на поражение Публицист Новоселов: западные СМИ заставили Украину поверить в слабость российской обороны РИА "Новости"

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Недавно западные СМИ утверждали, что Россия выводит войска из Херсона. Потом писали, что она вводит войска в Херсон. Если все эти новости правдивы, значит ли это, что Россия направляет туда мобилизованных на замену боевым частям? Об этом в колонке для «360» рассказал публицист Иван Новоселов.

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Далее — прямая речь.

В этих новостях были неправильно интерпретированы реальные события или это просто были фейковые новости. В течение последнего месяца Россия перевозила гражданское население с западного берега Днепра с целью защитить его от возможных последствий наступления ВСУ на город и ожидаемой диверсии на Каховской ГЭС, способной вызвать наводнение в регионе.

Перемещение жителей идет и сейчас, поскольку Украина обстреливает плотину уже месяц. По сообщениям, у российской разведки есть данные о подготовке массированного удара.

РИА "Новости"

Одновременно с этим Россия постепенно укрепляет оборону на Херсонском фронте и превращает сам Херсон в крепость, как Украина превратила в крепость Мариуполь и Запорожье — за тем важным отличием, что русские не заставляют гражданское население оставаться в городе в качестве живого щита.

С момента объявления о перемещении жителей украинские и западные СМИ начали громко кричать о скором захвате Херсона силами ВСУ. Они сделали вывод, что русские планируют уйти из Херсона и оставить его без боя, и, вероятно, решили, что захватить его будет очень просто.

Эта шумиха в СМИ повлияла не только на медийное пространство. Украина переместила большие резервы в Херсонскую область и совершила за прошедший месяц более 20 попыток перейти в наступление. Однако все подобные попытки были отбиты с тяжелыми потерями для ВСУ. И сейчас все выглядит так, что Россия готова оборонять этот фронт настолько долго, насколько потребуется

В числе других возможных причин неудачи украинского наступления в Херсонской области называют нежелание иностранных наемников идти в атаку. Есть непроверенная информация о том, что они отказались следовать на прорыв и умирать. В результате Украине пришлось переводить резервы с других участков.

РИА "Новости"

Если Россия пошла на военную хитрость, то это очень умный ход, поскольку здесь использовали превосходство Украины в западной прессе. Собственные СМИ заставили спонсоров Украины поверить в слабость российской обороны в Херсоне.

Весь месяц спонсоры подталкивали Украину к атаке и требовали результатов. Это совершенно очевидно из заголовков англоязычных СМИ, кричавших о слабости и неминуемом поражении русских, о неизбежности победы ВСУ.

Однако раздел шкуры неубитого медведя не увенчался успехом.

Поскольку Херсон остается важнейшей позицией и в этом регионе все еще сосредоточены большие силы противника, Россия пока не выводит регулярные войска, обороняющие эту линию фронта. Но укрепляет их мобилизованными резервистами и техникой.

Как только опасность наступления украинских войск на Херсонском направлении снизится, российские силы получат возможность немного передохнуть, а затем их действительно можно будет использовать для дальнейшего наступления.

Вероятно, это начнется, когда Украина станет сосредотачивать силы на другом участке фронта (и на эту тему уже были новости) или когда Россия будет готова возобновить наступательные операции, не обращая внимания на ВСУ. Это может произойти после окончательного освобождения Донбасса и падения украинских укреплений.

Уже несколько недель Украина ежедневно несет тяжелые потери в отчаянных попытках удержать Артемовск, но на этой неделе российские силы также начали продвижение в районе Угледара. Так что патовая ситуация может закончиться уже в ближайшее время.

РИА "Новости"

Украина столкнулась с нехваткой резервов в Донбассе. Российские ракетные удары снизили способность противника перемещать войска с использованием электрифицированных железных дорог, и перевод сил из другого региона окончательно похоронит шансы украинского контрнаступления, а без видимых результатов спонсорам киевского режима быстро надоест поддерживать безнадежное дело.