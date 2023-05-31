Эксклюзив 31 мая 2023, 13:03 «Рабочая ситуация». Военный эксперт объяснил передислокацию подразделений спецназа «Ахмат» Военный эксперт Матвийчук: спецназовцев в ДНР перегруппируют на самые важные направления РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передислокации подразделений спецназа «Ахмат» в Донецкой Народной Республике. Цель — усилить те направления, на которых это сейчас наиболее актуально, в том числе с учетом готовящегося контрнаступления ВСУ, пояснил «360» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«После того как ЧВК „Вагнер“ завершила выполнение боевой задачи, она сдала позиции регулярной армии. Фронт расширился, по всей видимости, плотности уменьшаются, а за счет „Ахмата“ их будут увеличивать. <…> Это рабочая ситуация», — добавил специалист.

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Он подчеркнул, что войска перегруппируют на те направления, которые, по оценкам командования, в перспективе будут «или оборонять, или штурмовать». Многое будет зависеть от задачи, которую поставят спецназу, и развития обстановки на фронте.

«Кроме того, мы знаем с вами, что все-таки так называемое контрнаступление Украины, скорее всего, совершится. В виде самоубийственных каких-то бросков, но все равно их отражать надо», — резюмировал Матвийчук.