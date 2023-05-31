Спецоперация 31 мая 2023, 00:45 Спецназовцам «Ахмата» приказали готовиться к боям на Донецком направлении — Кадыров Глава Чечни Кадыров: «Ахмат» готовится к активным боевым действиям на Донецком направлении РИА «Новости»

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Спецназ «Ахмат» получил новый приказ о передислокации сил. Теперь в их зоне ответственности территории ДНР. Бойцы должны приступить к активным боевым действиям и освободить ряд населенных пунктов на Донецком направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вот уже несколько дней идет первый этап — командный штаб подразделений разрабатывает планы продвижения и освобождения населенных пунктов, получает новые разведданные», — написал он.

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Также, по словам Кадырова, солдат и технику готовят к штурму. Чеченский лидер обратился к противнику, заявив, что «наступление подразделений „Ахмат“ началось». Он отметил, что России надоело ждать анонсируемого уже несколько месяцев контрнаступления ВСУ, поэтому решено атаковать первыми.

Накануне Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлена работа операторов БПЛА под Ореховом на Запорожском направлении. На кадрах беспилотники уничтожают технику, пикапы и грузовики с боеприпасами и живой силой.

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