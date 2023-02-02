Спецоперация 02 февраля 2023, 01:41 Половина украинских городов-фортов оказалась под ударом Михаил Онуфриенко: удары российских войск отрежут ВСУ от многих направлений

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Ситуация для украинских войск в зоне проведения специальной военной операции остается сложной. Пока к Северску подбираются «вагнеровцы», к югу от Артемовска продолжается атака в сторону дороги, которая отрежет ВСУ от снабжения. Все последние события разобрал для «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он также указал на не совсем верную подачу материалов об СВО некоторыми СМИ.

Далее — прямая речь.

Изобретения журналистов

Начать хочу с цитаты: «Российские подразделения при поддержке бронетехники ведут позиционные наступления на позиции противника в районе Макеевки».

Выдумывают такие перлы наши новостники в силу того, что <…> наши войска ведут сейчас оппозиционные бои после того, как продвинулись на некоторых участках до километра вперед. Понятно, что подтягиваются тылы, укрепляются позиции. Но новостникам нужно что-то изобретать.

Продвижение войск

Сейчас продвижение — и небольшое — идет только в районе Двуречного. Понятно, что это очень знаковая и важная цель. И на юге, в районе Диброва, где наши постепенно берут под контроль кременские леса по той же понятной причине: нужно выйти на левый берег Северского Донца, чтобы оттуда прямой наводкой расстреливать укрепрайоны на правом берегу и гаубичным огнем и ударами реактивной артиллерии поражать цели в Северске и вокруг него.

РИА «Новости»

К Северску с юга подбираются «вагнеровцы» — сейчас они ведут бои в районе Звановки. Это подтверждает и генштаб хунты, ко всему прочему. Непосредственно сейчас идут бои на перекрестке дорог возле села Сакко и Ванцетти. К югу от Соледара продолжается штурм Красной Горы и Парасковьевки. По пока неподтвержденным данным в Парасковьевку наши войска вошли и завязали уличные бои.

Финальный аккорд укрепрайонов

В самом Артемовске ситуация существенных изменений не претерпела — идут уличные бои. И говорить о том, кто и какие улицы контролирует, достаточно сложно. Но, по крайней мере, наши двигаются вперед, а не отступают.

К югу от Артемовска продолжается атака в направлении села Красное, это Ивановское, и поселка Ступочки. Противник сейчас старательно укрепляет позиции возле Долеевки: опасается, что, кроме этих двух направлений, наши начнут движение еще и в сторону Константиновки.

РИА «Новости»

Фактически сейчас под ударом Красное, которое контролирует дорогу и так находящуюся под огнем, Часов Яр (это Ступочки и Долеевка). Если она окажется под огнем, а тем более падет, открывается путь на Константиновку. Таким образом под удар попадают более половины укрепрайонов, в которые входили «города-форты имени Залужного».

Перекрытые дороги

Южнее Авдеевки положение противника тоже незавидное. От Водяного и Спорного наши войска развивают наступление в сторону поселка Северное, который прикрывает достаточно мощный укрепрайон — дорогу из Орловки в Авдеевку. По ней идет снабжение Авдеевского укрепрайона. Если наши перережут огнем эту дорогу, то снабжать авдеевскую группировку может будет только по одноколейке, которая тянется вдоль железной дороги на северо-запад. Но по ней много не доставишь, а в распутицу она может оказаться вообще непроездной даже для бронетехники.

РИА «Новости»

Еще южнее идут бои за Марьинку. Там ситуация не меняется. Бои идут на западе, в частной жилой застройке. Противник держится за нее зубами, потому что это самый мощный укрепрайон в округе, который имеется. Если потерять его, плюс потерять еще Угледар, придется из Новомихайловки и всего остального достаточно большого куска выводить срочно войска, прикрывая Курахово. Потому что иначе он будет уничтожен, оказавшись в полном окружении.

Битва за Угледар

За Угледар бои идут очень тяжелые. <…> Сейчас работает авиация, артиллерия — все, что можно, потому что даже автоматный огонь бьет прямой наводкой по закрепившимся бойцам в дачном секторе.

РИА «Новости»

Наши уверенно наступают на север к Южно-Донбасской шахте. Когда ее удастся взять, окажется перерезана дорога, ведущая из Угледара в Марьинку. Соответственно снабжение угледарской группировки, равно как и марьинской, будет затруднено. И положение наших наступающих войск значительно улучшится.