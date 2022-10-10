Как меняется подход России к проведению спецоперации | 360°

Эксклюзив 10 октября 2022, 13:41 Поделиться Telegram

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Viber Украинский терроризм вынудил Россию изменить тактику и подход к спецоперации Политик Клинцевич: Россию вынудили изменить ход спецоперации Соцсети

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По всей Украине сегодня утром объявили воздушную тревогу из-за многочисленных взрывов. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, одна из ракет, ударивших по Киеву, упала вблизи офиса СБУ. Рядом находится офис президента Владимира Зеленского. Бывший первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал «360», что могло вынудить Москву изменить тактику спецоперации. Ведь незадолго до этого произошел теракт на Крымском мосту.

Далее — прямая речь.

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Москва не занимается диверсиями и терроризмом

Россия проводит специальную военную <…> очень корректно. Она не занимается диверсиями и терроризмом, чего нельзя сказать об официальной киевской власти. Киев терроризмом занимается — при поддержке США и спецслужб других стран НАТО. Это уже доказано.

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Все, что сегодня произошло, конечно, могло быть абсолютно по-другому. Мог быть зачищен Киев и другие города, начиная с центра. Пострадало бы множество мирных граждан. Россия не делает эти выпады и не демонстрируют какую-то силу.

Она [ударила] по СБУ, которая на самом деле филиал центрального управления. Она уничтожила военные объекты в других городах — там, где были склады и заводы.

Да, временно во многих этих городах отключилась электроэнергия. Созданы неудобства для мирных жителей. Но Россия же не уничтожила все электростанции. Она могла бы взять и разрушить. Это люди, это коммуникации, это логистика, это заводы, это авиация. Это трудности, потому что сегодня там, кроме вот этих ублюдков нацистов и так далее, есть много нормальных людей, которые рожают, которые болеют, которые учатся и так далее. Всего этого Россия же не делает (не разрушает. — Прим. ред.)

Подход к спецоперации изменился

Они этого не понимают. К сожалению, они понимают только силу. Но я думаю, что подход к проведению специальной военной операции изменился. И мы это осознаем уже сегодня. Будет усугубляться, скажем так, сама жизнь, в том числе простых украинцев. У нас другого выхода не остается. Будем делать это постепенно.

Сейчас нужно закончить всю ситуацию по частичной мобилизации, подготовке личного состава с выравниванием линии, с обеспечением линии обороны на фоне соприкосновения, поскольку мы видим конфликт с НАТО и нанятой для этого большой целой европейской страной, такой как Украина. С ее обучением, вооружением, содержанием и так далее. Поэтому и меняются тактика и подходы.

То, что сегодня продемонстрировано — я уверен как человек военный, достаточно долго занимающийся политикой, — будет усиливаться. Но без демонстраций понтов, а планово, постепенно, с максимальным эффектом.

Становится понятно на бытовом уровне многим европейским государствам, что Россия — не агрессор, что, имея такую возможность, она не убивает беспринципно подряд ковровыми бомбометаниями население, которое в абсолютном большинстве — русские люди.

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