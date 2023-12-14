14 декабря 2023, 14:11
«Дадут передышку для восстановления». Почему России невыгодны переговоры с Украиной
Полковник Литовкин объяснил, почему переговоры России и Украины невыгодны
Президент Владимир Путин во время прямой линии заявил, что России придется применить другие меры, раз Украина не хочет договариваться. Почему Москва не пойдет на условия, выгодные только Киеву и Западу, и какой вариант для нее приемлем, «360» объяснил полковник в отставке Виктор Литовкин.
Далее — его прямая речь.
России невыгодны переговоры, ведь сегодняшнее согласие на такой шаг — признание нашего поражения. Зачем в таком случае мы проводили СВО, если нас хотят остановить переговорами?
На Западе переговоры хотят организовать для заморозки, чтобы дать Украине передышку — восстановиться, перегруппировать войска, получить новую боевую технику, а затем с новыми силами обрушиться на Россию. Зачем нам это?
На мой взгляд, никаких переговоров устраивать не нужно. Но если диалог все-таки случится, условие должно быть одно — капитуляция Украины.
Как только Россия капитулирует Украину, тогда можно принять украинскую делегацию, поставив ей ультиматумы, которые Киев должен будет выполнить в ближайшее время. Конечно, требования будут отличаться от изложенных в Стамбуле весной 2022 года.
Еще одно условие — освобождение территорий, которые мы считаем российскими. Кроме того, при обсуждении необходимо подчеркнуть принятие любых мер для того, чтобы Украина (или то, что от нее останется) стала нейтральной, а на ее территории не было бы никаких иностранных военных баз и вооружений, угрожающих российской безопасности.
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
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