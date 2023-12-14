Эксклюзив 14 декабря 2023, 14:11 «Дадут передышку для восстановления». Почему России невыгодны переговоры с Украиной Полковник Литовкин объяснил, почему переговоры России и Украины невыгодны Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин во время прямой линии заявил, что России придется применить другие меры, раз Украина не хочет договариваться. Почему Москва не пойдет на условия, выгодные только Киеву и Западу, и какой вариант для нее приемлем, «360» объяснил полковник в отставке Виктор Литовкин.

Далее — его прямая речь.

России невыгодны переговоры, ведь сегодняшнее согласие на такой шаг — признание нашего поражения. Зачем в таком случае мы проводили СВО, если нас хотят остановить переговорами?

На Западе переговоры хотят организовать для заморозки, чтобы дать Украине передышку — восстановиться, перегруппировать войска, получить новую боевую технику, а затем с новыми силами обрушиться на Россию. Зачем нам это?

На мой взгляд, никаких переговоров устраивать не нужно. Но если диалог все-таки случится, условие должно быть одно — капитуляция Украины.

Как только Россия капитулирует Украину, тогда можно принять украинскую делегацию, поставив ей ультиматумы, которые Киев должен будет выполнить в ближайшее время. Конечно, требования будут отличаться от изложенных в Стамбуле весной 2022 года.

Еще одно условие — освобождение территорий, которые мы считаем российскими. Кроме того, при обсуждении необходимо подчеркнуть принятие любых мер для того, чтобы Украина (или то, что от нее останется) стала нейтральной, а на ее территории не было бы никаких иностранных военных баз и вооружений, угрожающих российской безопасности.