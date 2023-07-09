Важное 09 июля 2023, 18:10 Раскрыты темы переговоров Лаврова и главы МИД Турции Глава МИД Лавров обсудил зерновую сделку и боевиков «Азова» с главой МИД Турции Фриданом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Возвращение командиров украинского батальона «Азов»* из Стамбула в Киев, судьба зерновой сделки и последние события вокруг Украины стали темой телефонной беседы министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы внешнеполитического ведомства Турции Хакана Фридана. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

Министры обменялись мнениями по актуальным событиям последних дней. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров обратил внимание турецкого коллеги на деструктивность выбранного курса по поставкам военной техники киевскому режиму. Он подчеркнул, что эта ситуация приведет только к негативным последствиям.

Реклама

Также стороны обсудили передачу Украине главарей «Азова»* и договорились сохранить и укреплять характер отношений между странами на основе договоренностей президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Руководители внешнеполитических ведомств затронули и вопрос дальнейшей работы по вопросам обеспечения глобальной безопасности в условиях, когда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не смог склонить страны Запада к выполнению условий России по зерновой сделке

Срок зерновой сделки истекает 17 июня, и Россия не намерена ее продлевать. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ООН не справилась со взятыми на себя обязательствами для решения этого вопроса. Она напомнила, что среди требований России был перезапуск аммиакопровода «Тольятти — Одесса», который демонстративно подорвали на территории Украины.

О выдаче из Турции на Украину командиров батальона «Азов»*стало известно в минувшую субботу, 8 июля, по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь в этом случае идет о нарушении договоренностей, потому что украинские боевики должны оставаться в Стамбуле до завершения конфликта. Он не исключил, что турецкая сторона пошла на такой шаг под давлением НАТО на фоне предстоящего саммита альянса в Вильнюсе.

*Батальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация