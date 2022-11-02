Оставшимся в Киеве жителям посоветовали запастись печками-буржуйками на грядущую зиму | 360°

Эксклюзив 02 ноября 2022, 19:16 Оставшимся в Киеве жителям посоветовали запастись печками-буржуйками на грядущую зиму Журналист Борзенко: украинцам на зиму нужно запасаться буржуйками и заполнять ванну водой Киев во время отключения электричества / Фото опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко

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Людям, которые решили остаться на зиму в Киеве и других украинских городах, советуют обеспечить себя теплом и запасами воды. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в разговоре с «360» порекомендовал им закупиться трубами и сварить печки-буржуйки, чтобы пережить холода. Он также проанализировал новости по российской спецоперации за минувшие сутки.

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Далее — прямая речь.

Серьезных изменений не произошло

Каких-то серьезных стратегических изменений на линии соприкосновения за минувшие сутки не произошло. ВСУ продолжают попытки наступления малыми группами на одних и тех же участках и несут поражение. Так, на Купянском направлении противник силами двух батальонов, которые были усилены польскими наемниками, предпринял очередную попытку атаковать населенные пункты Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области.

Но так как все позиции в этом районе пристрелены давно, в результате огневого поражения и активных действий наших подразделений противника отбросили на исходные позиции. В этом бою уничтожены до 150 вэсэушников и польских наемников, подбиты шесть танков, пять БМП.

Но так как все позиции в этом районе пристрелены давно, в результате огневого поражения и активных действий наших подразделений противника отбросили на исходные позиции. В этом бою уничтожены до 150 вэсэушников и польских наемников, подбиты шесть танков, пять БМП

То же самое было на Краснолиманском направлении, когда мы нанесли огневое поражение противнику средствами дальнобойной артиллерии, штурмовой и армейской авиации, которая работает в связке с артиллеристами. Еще на дальних подступах.

И вот когда ВСУ попытались атаковать Макеевку, Площанку и Чернопоповку, где уже несколько дней по одному и тому же алгоритму идут бои (это ЛНР). Атака пресечена. В результате уничтожено около 250 украинских военнослужащих, подбиты два танка, два БМП и куча мелких машин.

РИА "Новости"

Основное население Херсона вывезли

На Николаево-Криворожском направлении та же самая ситуация. Опять вэсэушники пытались прорваться в направлении населенных пунктов Ищенко, Брускинское, Суханово и Пятихатка под Херсоном. Собственно, это уже та зона, в которой мы долгое время ожидаем массированное наступление ВСУ, которое никак не начнется.

В результате войска Украины получили огневое поражение, их отбросили на исходные позиции, когда они отступали, практически уничтожали по уже пристреленным точкам. И 105 украинских военнослужащих, два танка, девять БМП ликвидированы.

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Этой ночью ВСУ выпустили 24 ракеты HIMARS по Херсону, 21 сбита, три упали в воду рядом с Антоновским мостом. Также украинцы обстреляли паром с мирными жителями. Здесь надо сказать, что основное население Херсона уже временно перемещено в связи с угрозой наступления ВСУ.

Но сейчас продолжается вывоз жителей сел и дачных кооперативов в зоне возможного затопления. Если ВСУ подорвут ГЭС, подорвут плотину — пойдет поток воды.

РИА "Новости"

Пока есть электричество, нужно набирать воду в ванну

В Крыму ФСБ задержала очередного диверсанта СБУ. У него изъяли три фугаса, которые должны были закладываться под линии электропередачи.

Сейчас мы наносим удары по объектам энергосистемы Украины, но уничтожаем не сами станции, а именно линии электропередачи. То есть станции вырабатывают это электричество, а жители городов не могут его получить. В Киеве выстроились огромные очереди за водой, потому что вода — первый ресурс, необходимый в крупных городах в случае отключения электричества.

Но учитывая, что далеко не все люди поддерживают Владимира Зеленского, есть те, кто глубоко сочувствуют российской армии, я хотел бы дать им совет, исходя из своего опыта.

В те моменты, когда электричество все-таки дается, наберите полную ванну холодной воды. Это будет ваш резерв примерно на неделю, чтобы не бегать с бутылками. Она вам понадобится для гигиенических нужд и питья

Людям, живущим выше восьмого этажа, лучше покинуть свои квартиры и уехать к знакомым и родственникам. В баклажках воду не всегда удобно доставлять в квартиру, это страшное дело. С другой стороны — на нижних этажах в случае полного отключения электричества могут быть сложности с канализацией. Потому что в некоторых домах при определенной конструкции канализация может пойти из унитаза вверх.

Буржуйки могут спасти украинцев во время холодов

Если люди решили остаться и перезимовать в Киеве и других городах, надо запасаться буржуйками. То есть если есть знакомый сварщик, нужно его попросить сварить буржуйку. Купить жестяные трубы, которые продаются в любом хозяйственном магазине, сделать вытяжку через форточку на улицу. Прорезать в стекле отверстие и все это залепить ватой или другим материалом.

Такие печки важны. В идеале их лучше обложить кирпичом, поскольку тогда кирпичи будут как аккумулятор тепла. Дрова в любом случае найдете — есть деревья и в парках. В определенных ситуация раньше спиливали целые рощицы и массивы парковых деревьев. Так было в свое время в Тбилиси.

Проблем с дронами не будет

Концерн «Калашников» начал поставлять разведывательные и ударные дроны в российские военные части, задействованные в спецоперации. Сейчас проблем с дронами не будет. Это расходный материал, их нужно определенное количество. Они служат какое-то время, потом их уводят или сбивают стрелковым оружием.