Эксклюзив 12 апреля 2023, 22:40 США осознали поражение Украины. Они продолжат накачивать ВСУ оружием, чтобы не опозориться Военный эксперт Михайлов: ВСУ до конца не поняли, что уже проиграли в конфликте РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины еще до конца не осознали, что уже проиграли в конфликте. США и их союзники продолжают накачивать ВСУ оружием в надежде, что в ходе боевых действий произойдет перелом. Но его не будет. ЧВК «Вагнер» успешно продвигается по Артемовску при поддержке российской армии. Работа авиации и обороны ВС России безупречна, заявил в беседе с «360» военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

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Незаменимые штурмовики

Из сегодняшнего брифинга Минобороны можно сделать несколько выводов. Прежде всего, успехи «вагнеровцев» в Артемовске. Они освободили еще три района города и продвигаются дальше. Ближайшее освобождение Артемовска уже видно.

Конечно, нет сомнений, что без поддержки российских Вооруженных сил, артиллерии, авиации у «вагнеровцев» не было бы столь значимых успехов.

Да, это смелые ребята, которые знают свою работу. Но поддержка Вооруженных сил несоизмерима на фоне каких-то иных возможностей. Видимо, «вагнеровцы» наконец-то нормально сплотились, договорились о взаимодействии с ВС России. И сейчас фактически нет никаких проблем, они продолжают успешно освобождать территории.

«Вагнер» — незаменимые штурмовики, лучше них никто не работает. Но еще раз отмечу, что без помощи артиллерии, авиации Вооруженных сил Российской Федерации и иных видов поддержки подобных успехов бы не было.

РИА «Новости»

Безупречная работа артиллерии

Армия «Юг» — это серьезная группировка с перспективным опытным командующим, который делает успехи на своем направлении.

Фактически, сейчас мы видим регулярное уничтожение диверсионных групп врага, живой силы, установок залпового огня западного и советского производства. Везде показаны успехи. <…> И когда говорят, что мы где-то плохо продвигаемся или плохо обороняемся, — это ерунда. Так думают полные дилетанты.

Сейчас у нас линия обороны выстроена безупречно. Там, где есть слабые места, мы догоняем и продолжаем работу.

Что касается работы стратегической и тактической авиации, она великолепна. Это стоит особо отметить, потому что без поддержки с воздуха ни одно подразделение не смогло бы нормально функционировать в зоне боевых действий.

Тут же мы вспоминаем артиллерию — это боги войны. И после ее поддержки уже идет авиация. Она имеет неоценимую роль в проведении боевых действий. Это отмечают все эксперты, военные.

Мы видим по записям, как наши солдаты откровенно радуются и кричат: «Братья, спасибо!» — наблюдая, как летят наши «Грачи» и другие типы истребителей и штурмовиков. Все понимают, какую роль они играют.

РИА «Новости»

Перелома не будет

Украина до конца не осознает, что проиграла. Все, что происходит сейчас на линии фронта, это уже конец. Что бы там ни говорили американцы. Какую бы информацию ни сливали о плохом состоянии дел ВСУ. Да, это, возможно, так. Но главное, что все эти документы появляются на фоне успехов российской армии, штурмовиков «Вагнера» и других союзных подразделений.

Без этого их бы не было. Допускаю, что здесь есть несколько моментов. Запад — точнее, Соединенные Штаты Америки, — уже оценил деятельность «вагнеров», работу нашей боевой авиации и сделал определенные выводы о проигрыше Украины.

Но чтобы до конца не опозориться, они продолжают накачивать украинскую армию вооружением в надежде на перелом ситуации. Но перелома не произойдет. Победа будет за нами.