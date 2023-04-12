Важное 12 апреля 2023, 14:15 «Вагнеровцы» овладели тремя кварталами в Артемовске Минобороны: отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя кварталами в Артемовске РИА «Новости»

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Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три городских квартала в Артемовске. Об этом заявили в Минобороны. На флангах штурмовых отрядов действия противника сковывали подразделения воздушно-десантных войск.

Группировка «Юг» поразила резервы противника, которые пытались пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки, а также подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Константиновки в ДНР, добавили в ведомстве.

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По данным Минобороны, за минувшие сутки в этом районе российская авиация совершила восемь вылетов. Ракетные войска и артиллерия группировки выполнили 52 огневые задачи.

Потери ВСУ на Донецком направлении составили более 245 украинских военнослужащих. Кроме того, противник потерял один танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».