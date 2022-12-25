Эксклюзив 25 декабря 2022, 16:50 Новый год для ВСУ будет печальным Политолог Михайлов: ВСУ будут держаться до последнего, их уже никто не спасет РИА «Новости»

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Переломный момент в ходе специальной военной операции на Украине может наступить зимой. Российские войска продолжают наносить контрудары, отбрасывая противника все дальше. Боевики ВСУ уже осознали, что их не спасут ни зенитные ракетные комплексы Patriot, ни другое современное оружие. Судьба националистов предрешена, заявил в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов. Далее — его прямая речь.

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Украинские военные каждый день несут тяжелейшие потери под Артемовском, на Купянском направлении, на Донбассе. Наши продолжают наступать. Где-то делаем контрудары, где-то отбрасываем противника на вторые-третьи линии обороны, которые в итоге приведут к тому, что украинские нацисты будут уничтожены, если не покинут свои позиции.

Зима поможет России

Зима поможет, прежде всего, России. Многие говорят о том, что русские специально ждут зиму. Нет, русские не ждут зиму, русские занимаются той тактикой, которую им указал Верховный главнокомандующий — оборонительно-наступательной. То есть выматывают врага.

На фоне того, что у противника не остается вооружения и боеприпасов в должном количестве. У нас же всего хватает. Основная борьба ведется артиллеристами танкистами ВС РФ. А пехота, штурмовые отряды довершают начатое.

Зима — это, прежде всего, катастрофа для украинцев. Возможно, подмерзнет, возможно — нет, потому что погода разная. Но это не останавливает нас. Но, если подмерзнет, то, конечно, боевая техника и дальше будет продолжать наступление, нам будет легче.

Сейчас все отмечают, что РСЗО HIMARS у украинцев остается все меньше. Они истощили запасы советского вооружения.

Пустая надежда на Patriot

Зенитные ракетные комплексы Patriot также не помогут украинцам, это очевидно. Обезьян-то нужно сначала научить. А украинцы не способны обучаться [использованию] новейшей западной техники. Они и своей-то пользуются с трудом, хотя в последнее время ее уже не остается. Сейчас у американцев стоит проблема: где обучать украинских военнослужащих управлять Patriot — в США, в Польше…

Но только не на территории, конечно же, самой Украины. Тем более что своих военных США вряд ли дадут на управление подобными системами. Они прекрасно понимают, что ЗРК Patriot станет целью номер один для российской артиллерии, авиации и прочих специально оснащенных подразделений.

Передышки ждать нечего

Новый год для ВСУ будет печальным. Наши не станут поднимать боевые сто граммов и отвлекаться на новогодние праздники, а будут зачищать врагов, особенно в районе Донецка, которые продолжают бить по мирному населению, по детским садам и больницам, по гражданским объектам намеренно. Понимая, что их уже никто не спасет, они продолжают усугублять свое положение.

А мы теперь уже точно пленных брать не будем.