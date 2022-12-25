Важное 25 декабря 2022, 12:45 «Пощелкаем, 100%». Путин предупредил об уничтожении американских комплексов на Украине Путин: Россия уничтожит американские комплексы Patriot, если их поставят на Украину РИА «Новости»

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Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot, если США поставят их на Украину. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1».

«Конечно, пощелкаем [комплексы Patriot], 100%!» — подчеркнул глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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Президент обратил внимание, что пока у Украины таких комплексов нет. Глава государства выразил уверенность, что Россия действует в правильном направлении, защищает свои национальные интересы, интересы своих граждан.

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«Повторю еще раз. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках», — добавил он.

Глава государства обратил внимание, что Россия никогда не смогла бы вести себя так изощренно, как Запад.

«У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям», — пояснил Путин.