Эксклюзив 10 марта 2023, 16:13 На западе Украины заговорили о мирных переговорах. Как затягивание конфликта играет против Киева Политолог Межевич заявил, что Украина полностью зависима от стран Запада РИА «Новости»

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Даже на Западной Украине, далекой от боевых действий и традиционно настроенной против России, заговорили о мирных переговорах, сообщил глава СНБО страны Алексей Данилов. Он назвал это «опасной тенденцией», которую нужно учесть. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич объяснил в разговоре с «360», что затягивание конфликта играет против украинской власти.

Далее — прямая речь.

Зависимая Украина

Любой военный конфликт — череда разочарований. Они, как правило, происходят и с одной, и другой стороны. У нас тоже были разочарования, связанные с первым этапом специальной военной операции.

Потом разочарования пришли к нашим врагам. Их затягивание конфликта вызывают воспоминания о Столетней и Тридцатилетней войнах, а также о других длительных противостояниях. Такой сценарий, конечно, не в пользу украинской власти.

Возможностей поддерживать стабильность у России гораздо больше. Все зависит от нас: в какой степени мы наведем порядок у себя в экономике, насколько власть и общество будут действовать с одних позиций. То есть наше выживание, наша победа зависят от нас самих.

А у наших оппонентов все это зависит от Варшавы, Лондона, Вашингтона, Берлина. Да, там провозглашена стратегическая задача победа над Россией, это факт. Однако далеко не все страны считают, как, например, Эстония, что смысл их существования — разгром России.

Запад не любит конкретику

Многих интересует, даст ли Запад разрешение Киеву на переговоры с Москвой. На деле только на светофоре все ясно и понятно: вот красный свет — «стой», вот зеленый — «можно двигаться».

Скорее всего, что бы ни решили заокеанские советчики, они предпочтут уклониться от конкретных указаний. И постараются представить ситуацию так, чтобы украинцы поверили, будто это их самостоятельное суверенное решение.