Мир 10 марта 2023, 02:07 Среди украинцев наметилась «опасная тенденция» — СНБО СНБО назвал опасной тенденцией рост числа украинцев, выступающих за переговоры с Россией РИА «Новости»

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За мирные переговоры с Россией выступает все большее число украинцев. Об этой «опасной тенденции» в эфире ток-шоу «Говорит большой Львов» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

«Имейте в виду: таких становится все больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже с Западной Украины начинают о таких вещах говорить», — отметил он.

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Данилов также рассказал об «одном политическом деятеле» из Львовской области, который предложил странам сесть за стол переговоров.

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Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правящих кругах ФРГ и США сообщила, что Запад может оказать давление на Украину и принудить ее к мирным переговорам с Россией, если ВСУ провалят план наступления до осени этого года.

По мнению главы Российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, дипломатическое урегулирование на Украине возможно, но только после завершения всех целей специальной военной операции.