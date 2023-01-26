Эксклюзив 26 января 2023, 13:58 «Мертвому припарки». Почему никакие западные поставки не спасут режим Зеленского Военный эксперт Матвийчук: Россия готовится к мощному прорыву вглубь Украины Unsplash

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Украина еще не получила обещанные президентом США Джо Байденом танки Abrams, а Владимир Зеленский уже заявил, что хочет ракет большой дальности и боевых самолетов. «Это мечта. И это задача», — сказал украинский лидер. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил «360», почему даже при воплощении в жизнь «хотелок» киевской власти характер боевых действий существенно не поменяется.

Далее — прямая речь.

Жалкие подачки

Военная сила не создается подобными подачками. Ее достигают выстраиванием системы обороны государства, которая должна быть сбалансирована экономически, логически и по потребностям.

Ну дадут Украине, предположим, дюжину Leopard 2, еще около десяти танков Abrams, французских — столько же, и, скажем, подарят шесть истребителей F-16. И что это будет? Правильно, тактическая группа сбалансированного характера с воздушной поддержкой. Но никак не армия.

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Чтобы это стало армией, им понадобится минимум тысяча танков различных модификаций, шесть-семь тысяч орудий и минометов различного калибра, не менее 300-400 самолетов и вертолетов.

А то, что сегодня Запад передает Украине, — жалкие подачки. Мертвому припарки, как говорят в народе. Сколько реально могут дать США истребителей F-16? Два? Три? И потом, как только они появятся в небе, их тут же наши собьют. У нас сейчас система ПВО, которая работает по всем высотам.

Радетель Зеленский и Сонный Джо

Теоретически ведь американцы могут дать им не только ракеты, но и атомную подводную лодку. Но только что украинцы будут с ней делать, кто ею будет управлять? Вот в чем вопрос.

Так что все это просто пропаганда, Зеленский хочет выступить перед украинским народом эдаким «радетелем». Мол, я попрошу сонного Джо, он нам поможет и мы тут всем сможем наподдать. В общем, здесь мы наблюдаем не что иное, как желание Зеленского прикрыть свою пятую точку.

На характер боевых действий такие поставки никак существенно не повлияют. Россия работает по плану. И я думаю, уже давно спланированы наступательные действия, потому что только так можно добиться целей специальной военной операции.

Я, конечно, не знаю планов Генштаба. Но логика происходящего подсказывает: Россия готовится к мощному прорыву вглубь Украины.