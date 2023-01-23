23 января 2023, 19:32
Маленькие успехи обернутся большими. Взятие Краснополья повлияет на ход СВО
Военный эксперт Дандыкин: в ближайшие недели ВС России возьмут под контроль Артемовск
Взятие Артемовска под контроль Вооруженных сил России — дело ближайших недель. Российская армия постепенно движется к тому, чтобы прорвать всю оборону ВСУ, растянувшуюся на десятки километров, рассказал «360» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал новость об освобождении села Краснополье в Донецкой Народной Республике.
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Далее — прямая речь.
Оборона ВСУ рассыпается
Каждый населенный пункт на линии обороны ВСУ, которую «вскрывают» сейчас наши штурмовые отряды и другие подразделения армии России, — очень важен. Взятие каждого рубежа влечет за собой нарушение логистики, снабжения украинской группировки.
Наши штурмовые отряды после освобождения Соледара и еще нескольких населенных пунктов и высот перекрывают железнодорожные пути и дороги. Противник со многих направлений перестает получать топливо, пополнение, боеприпасы и технику. С каждым таким взятием поселков, сел сыплются узлы обороны Украины, <…> растянувшейся от Угледара и дальше.
Как говорится, мал золотник, да дорог. На самом деле это большие успехи. Мы ожидаем, что в ближайшие несколько недель задача будет выполнена и по Артемовску. И надеемся, по другим населенным пунктам, где идут жестокие бои. Это Марьинка в том числе. Нужно отодвинуть противника от городов и сел ДНР и ЛНР. На Запорожском направлении тоже есть продвижения.
Отважные добровольцы
Работают сейчас наши ребята — добровольцы штурмовых отрядов и все, кто находится в строю: представители Восточного военного округа, Южного, Западного, морские пехотинцы, десантники, мотострелки работают дружно при поддержке артиллерии, танков, ВКС. Есть признаки того, что противник «замежевался».
Добровольцы штурмовых отрядов — это ЧВК «Вагнер», они идут вперед, их поддерживает наша артиллерия, в какой-то степени фланги прикрывают бойцы ВС России, как это было при освобождении Соледара. Очень важная работа, это отмечают постоянно в сводках Минобороны. Там еще находятся различные добровольческие отряды.
Сегодня стало известно, что два добровольческих батальона из Татарстана сражаются на фронте. Каждый регион представлен такими добровольцами.
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