Важное 23 января 2023, 14:19 Российские военные освободили Краснополье в ДНР Минобороны: ВС России освободили Краснополье в ДНР РИА «Новости»

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Населенный пункт Краснополье освободили в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

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Российские силы на этом направлении за сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ, три автомобиля, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 «Мста-Б». Кроме того, ВС РФ ударили по радиолокационной станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

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Кроме того, на Днепропетровском направлении российские военнослужащие поразили временный пункт дислокации подразделения 107-й реактивной артиллерийской бригады. Это произошло около населенного пункта Марганец в Днепропетровской области.