Эксклюзив 11 ноября 2022, 16:10 Логистика ВСУ завязана на электричестве. Блэкаут полностью подорвет боеспособность Украины Экс-полковник Матвийчук заявил, что блэкаут подорвет боеспособность ВСУ Ukrainian Joint Forces Operation Press Service

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Минобороны России сообщило о завершении переброски группировки войск с правого берега Днепра на левый. Таким образом они начнут оборонительную операцию, предположил в беседе с «360» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

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Далее — прямая речь.

На брифинге сказано, что до 20 тысяч военнослужащих перешли, заняли оборонно-подготовительные позиции и переправили по Антоновскому мосту где-то 3,5 тысячи бронированной колесной техники. Это означает, что мы приступаем, я акцентирую, к вынужденной оборонительной операции.

По всей видимости, она будет иметь назначение на уничтожение наступающего противника

В то же время у нас произойдет перегруппировка, я думаю, на Донецком направлении, для завершения разгрома той группировки, которая там обороняется. А затем — выход в направлении Краматорска.

То есть мы полностью переходим сейчас по всему фронту к обороне, за исключением центра, где будем наступать.

РИА «Новости»

Транспортные проблемы из-за блэкаута

Первое [при объявлении блэкаута на Украине] — это транспортные проблемы. Железнодорожные узлы перестают работать. Мы давно добиваемся того, чтобы этот транспорт перестал функционировать и перевозить личный состав и вооружение. Они (украинские власти — прим. ред.) попытались выпустить на линии тепловозы. Они у них есть — солярки нет, которая все-таки идет из Белоруссии и России.

Следующее — заводы по ремонту и производству техники тоже перестают работать. [То же касается] районов, где происходит сосредоточение материальных средств и его распределение. Без энергии там практически невозможно что-то сделать.

То есть вся система логистики ВСУ завязана на электричестве. Блэкаут полностью подрывает боеспособность. Электричество — это связь. Нет связи — нет управления. Нет управления — войска неуправляемы.