11 ноября 2022, 16:10
Логистика ВСУ завязана на электричестве. Блэкаут полностью подорвет боеспособность Украины
Экс-полковник Матвийчук заявил, что блэкаут подорвет боеспособность ВСУ
Минобороны России сообщило о завершении переброски группировки войск с правого берега Днепра на левый. Таким образом они начнут оборонительную операцию, предположил в беседе с «360» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
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Далее — прямая речь.
На брифинге сказано, что до 20 тысяч военнослужащих перешли, заняли оборонно-подготовительные позиции и переправили по Антоновскому мосту где-то 3,5 тысячи бронированной колесной техники. Это означает, что мы приступаем, я акцентирую, к вынужденной оборонительной операции.
По всей видимости, она будет иметь назначение на уничтожение наступающего противника
В то же время у нас произойдет перегруппировка, я думаю, на Донецком направлении, для завершения разгрома той группировки, которая там обороняется. А затем — выход в направлении Краматорска.
То есть мы полностью переходим сейчас по всему фронту к обороне, за исключением центра, где будем наступать.
Транспортные проблемы из-за блэкаута
Первое [при объявлении блэкаута на Украине] — это транспортные проблемы. Железнодорожные узлы перестают работать. Мы давно добиваемся того, чтобы этот транспорт перестал функционировать и перевозить личный состав и вооружение. Они (украинские власти — прим. ред.) попытались выпустить на линии тепловозы. Они у них есть — солярки нет, которая все-таки идет из Белоруссии и России.
Следующее — заводы по ремонту и производству техники тоже перестают работать. [То же касается] районов, где происходит сосредоточение материальных средств и его распределение. Без энергии там практически невозможно что-то сделать.
То есть вся система логистики ВСУ завязана на электричестве. Блэкаут полностью подрывает боеспособность. Электричество — это связь. Нет связи — нет управления. Нет управления — войска неуправляемы.
Специальная военная операция РФ на Украине
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