Мир 11 ноября 2022, 03:39 Украинскую банковскую систему предупредили о блэкауте — СМИ «Страна.ua»: украинскую банковскую систему могут полностью отключить от электричества Unsplash

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Украинская банковская система может быть полностью отключена от электроэнергии — ее готовят к блэкауту. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на внутренний циркуляр Национального банка страны (НБУ).

В документе прописали «сценарии, в которых не гарантируется стабильное обеспечение городов и регионов Украины электрической энергией». Срок возможного блэкаута колеблется от нескольких суток до месяца. Отключение электроэнергии коснется и системно важных банков, в число которых входят 14 структур.

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Согласно данным внутреннего циркуляра Национального банка Украины, финансовые учреждения уже оповестили. Теперь он обязаны закупить и установить резервные источники электропитания и дизельные электростанции и запастись топливом для работы центров обработки данных не меньше чем на семь дней.

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Стремление Запада продолжить поставки вооружения Киеву может стать поводом для уничтожения транспортной инфраструктуры Украины. Таким наблюдением поделился первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.