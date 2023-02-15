Эксклюзив 15 февраля 2023, 21:52 Лиха беда начало. Зона прорыва обороны ВСУ станет местом наступления России Военный журналист Борзенко: прорыв линии обороны ВСУ в ЛНР дает оперативное преимущество РИА «Новости»

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Российские военнослужащие сумели прорвать две линии обороны ВСУ в Луганской Народной Республике. По данным Минобороны, в ходе отступления украинские боевики отошли на расстояние до трех километров от прежнего места дислокации. В беседе с «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко раскрыл стратегическую значимость достигнутого бойцами ВС России успеха.

Далее — его прямая речь.

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ВСУ просто ушли с первой и второй линий обороны. Всегда есть вторая линия обороны — так называемые тылы, или точки, где при ротации военнослужащие отдыхают. Там обязательно должны быть отапливаемые помещения, где они отсыпаются, отъедаются. Оязательно есть баня.

Мы не знаем ширину фронта — только глубину. Известно, что прорвались на три километра. С военной точки зрения это очень глубоко.

Новая линия обороны всегда слабее

Прорыв линии обороны всегда дает оперативное преимущество. Прежде всего потому, что ВСУ сейчас придется строить новую. И она будет обязательно слабее, чем первые две, которые мы прорвали. Украинским военным надо все обустраивать с начала.

РИА «Новости»

Дальнейшее развитие должно быть, потому что на этих участках всегда пытаются сделать следующий прорыв. Но на какую глубину? Возможно, здесь надо будет подтягивать тогда уже и наши тылы.

Идут очень интенсивные обстрелы, используется большое количество боеприпасов. В первую очередь — артиллерийских. Подвоз снарядов и пороха связан с определенными сложностями. Это не так просто: гонять грузовики и броню, на которой подвозят боеприпасы.

Пока подробностей нет, но сам факт положительный для нашей армии. Три километра — это очень серьезно. Это серьезный прорыв.

Прорыв подкрепляют наступлением

Но мы не знаем ширину прорыва — один километр, три, пять. В годы Великой Отечественной войны, когда происходили такие прорывы, в них бросали бронетехнику и все, что есть, и шли в наступление, чтобы закрепиться в каких-то более или менее больших городах, которые там расположены.

Учитывая, что все боевые действия ведутся на линии населенных пунктов, которые находятся в руках противника, дальше за ними идут только дороги, потом начинаются степи. А в степях противник не сможет грамотно отступить. Он тоже завязан на этой линии.

ВСУ будут сейчас окапываться, создавать новую линию обороны на глубине этих трех километров. Но она будет обязательно слабее, чем первые две, которые мы прорвали. Очень много неизвестных в этом уравнении.

Угледар и Артемовск — краеугольные камни

Еще один положительный факт: благодаря прорыву мы отрезаем дороги, которые расположены на участке этих трех километров. Они должны там быть. Иначе как подвозить боеприпасы? По полю их не подвезешь.

Мы таким образом лишаем противника возможности подвозить снаряды слева и справа от места прорыва.

РИА «Новости»

Сейчас идет давление на всей линии соприкосновения. А это 816 километров. Это гигантская территория! Мы потихонечку их давим.

Нам сейчас особо важны Угледар и Артемовск, Марьинка и Авдеевка — вся эта линия. Главная задача сводится к тому, чтобы хотя бы уменьшить обстрелы Донецка. Это уже происходит. Донецк обстреливают с меньшей интенсивностью, чем это было несколько месяцев назад.

Это связано с тем, что мы наступаем, где-то перерезаем дороги, где-то не даем ВСУ регулярно подвозить боеприпасы на линии соприкосновения и второго эшелона. Потому что все обстрелы идут именно с последней.

От 15 до 25 километров работает артиллерия в среднем. Для ракет американской реактивной системы залпового огня HIMARS немного другие параметры. Но в целом это соблюдается.

РИА «Новости»

Наблюдать на глубину 15 километров маленькими дронами, квадрокоптерами невозможно. Квадрокоптеры подходят только для передней линии обороны, чтобы определять опорники, какие-то точки или бронетехнику, которая прячется в лесополосах. На 15 километров нужны дроны более серьезные, типа наших «Орланов».

Запад бьется в истерике

Как воспользуются этим прорывом — пока неизвестно. Думаю, что результат должны извлечь. Учитывая тот факт, что на отдельных участках действительно украинским военным стало сложно подвозить боеприпасы.

РИА «Новости»

Американцы психуют, потому что не успевают поставить ВСУ бронетехнику. Первая партия американских боевых машин пехоты Bradley уже прибыла в немецкий порт. С транспортных кораблей их уже перегрузили. Эта броня должна теперь идти через Польшу в сторону передовой.

Прорыв двух линий обороны <…> чем шире, тем лучше. Здесь важны вторые эшелоны и выступ, который получился — мы его сделали. Главное, чтобы по флангам его не отрезали: для этого должно быть подкрепление сзади.