15 февраля 2023, 07:13
Российские военные прорвали две линии обороны ВСУ с ЛНР
Минобороны России сообщило о прорыве двух линий обороны ВСУ в ЛНР
Российские военнослужащие сумели прорвать две линии обороны украинских боевиков в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.
В ходе отступления подразделения ВСУ отошли на расстояние до трех километров от прежнего места дислокации.
Реклама
«Украинские войска не забирали тела убитых и военное имущество, оставляя свои позиции в спешке», — сообщили в ведомстве.
Реклама
Также в Минобороны отметили, что боевики заминировали район дистанционно, прикрыв свой отход, противопехотными минами образца НАТО.
«Несмотря на это, мотострелковые войска продолжили наступательные действия, успешно закрепившись на занятых ранее рубежах», — добавили в министерстве.
Ранее полковник подразделения войска ЛНР Виталий Киселев сообщил, что ВСУ начали создавать оборонительные рубежи в районе Красного Лимана и Северска.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама