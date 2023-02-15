Спецоперация 15 февраля 2023, 07:13 Российские военные прорвали две линии обороны ВСУ с ЛНР Минобороны России сообщило о прорыве двух линий обороны ВСУ в ЛНР РИА «Новости»

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Российские военнослужащие сумели прорвать две линии обороны украинских боевиков в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

В ходе отступления подразделения ВСУ отошли на расстояние до трех километров от прежнего места дислокации.

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«Украинские войска не забирали тела убитых и военное имущество, оставляя свои позиции в спешке», — сообщили в ведомстве.

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Также в Минобороны отметили, что боевики заминировали район дистанционно, прикрыв свой отход, противопехотными минами образца НАТО.

«Несмотря на это, мотострелковые войска продолжили наступательные действия, успешно закрепившись на занятых ранее рубежах», — добавили в министерстве.

Ранее полковник подразделения войска ЛНР Виталий Киселев сообщил, что ВСУ начали создавать оборонительные рубежи в районе Красного Лимана и Северска.