Эксклюзив 05 июля 2023, 22:25 Контрнаступление на грабли. Почему ВСУ поменяли цели очередной атаки Аналитик Онуфриенко: ВСУ осознали, насколько провальна изначальная цель контрнаступления

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Украинская армия начала очередной этап «контрнаступа на грабли». Подтверждением тому являются сбитые самолеты, чего не наблюдалось несколько дней. На этот раз ВСУ выбрали своей целью ослабление Вооруженных сил России. И это логично, ведь наступление на Запорожском фронте немыслимо, заявил «360» военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко.

Далее — его прямая речь.

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Начало второго месяца стратегического наступления войск хунты, которое изначально имело цель прорыва к Крымскому полуострову, выход на Бердянск и Мелитополь, ознаменовалось рядом громких заявлений. К примеру, глава Совбеза [Алексей] Данилов уверяет, что теперь, оказывается, главная цель — не выход к Бердянску и Крыму, а всего лишь ослабление ВС России.

Если честно, отчасти он даже не врет. И Антоновский мост тому пример. Противник пытается ослабить наши вооруженные силы на Запорожском направлении, нанося удары в районе моста, высаживая там ДРГ, с которыми мы вынуждены бороться авиацией.

То же самое происходит на других направлениях. По сути, идет размен пушечного мяса хунты на наши ФАБы. Совершенно бессмысленная тактика, но личный состав [противник] не жалеет. В этом мы уже убедились почти за полтора года боевых действий.

РИА «Новости»

Отвлечение внимания

Подтверждает это и рельеф обнажившегося дна Днепра. Здесь можно переброской ДРГ отвлекать внимание наших вооруженных сил. Но проводить значимые наступательные действия невозможно в силу того, что невозможно перебросить ни тяжелую технику, ни тысячи тонн боеприпасов и топлива.

Здесь нужно форсировать обмелевший Днепр? Потом каким-нибудь непонятным образом по разрушенной старой дороге, идущей от Никополя или по этому дну, которое сейчас подсыхает коркой, но в любом месте проваливается и кругом озерца и ручейки, переправить все это к нашему берегу. Где тоже есть водное расстояние еще в пару сотен метров, и его необходимо каким-то образом преодолеть. То есть стратегическое наступление здесь в любом виде невозможно. Только отвлечение внимания.

РИА «Новости»

Немыслимый прорыв

Что касается успехов на Запорожском фронте, то лучше всего их описал спикер так называемых сил обороны Таврического направления, дословно: «Вооруженные силы на Бердянском направлении продвинулись в глубину обороны врага до двух километров».

Публикует командование сил обороны Таврического направления и карту, подтверждающую стратегический провал контрнаступа. Отсюда и слова Данилова о том, что «мы хотим всего лишь ослабить вооруженные силы противника».

Об этом же западным корреспондентам рассказал и солдат ВСУ, сражающийся южнее Артемовска. Цитата: «Топчемся на месте под Берховкой и Клещеевкой, все слишком тяжело. Резервы эти [русские] кидают снова и снова».

Вояка прав. Если посмотреть на карту ожиданий, то прорыв к Бердянску был изначально провальным планом. Здесь все очевидно.

В идеале, бросив всю накопленную технику, все десятки тысяч солдат (у них еще приблизительно 60% в гвардии наступа сохранилось), можно теоретически прорвать линию [генерала армии Сергея] Суровикина. Можно выйти, так сказать, на оперативный простор.

РИА «Новости»

Но если вы посмотрите на карту, то это по прямой — больше 100 километров, по дорогам — больше 150. И все дороги проходят по низинам, окружены высотами.

Эти направления минированы на всю глубину. Вдоль всех дорог стоят опорные долговременные огневые точки из железобетона. Пройти при полном господстве войск нашей авиации немыслимо.

Потому что вы не можете с собой даже средства ПВО взять. С-300 вы там не поставите нигде. «Торов» и «Буков» хронически мало, и они становятся первой же целью в силу того, что активно работающие РЛС делают их первыми кандидатами на уничтожение.

Другие средства, кроме ПЗРК, действующих на расстоянии максимум восемь километров и на высоте до 4,5 километра, бесполезны против нашей бомбардировочной авиации. И пройти эти 150 километров нереально.

Даже если вы их пройдете, вы все равно упретесь в оборону на северном ФАСе, в нескольких десятках километров от Бердянска, где их размочат окончательно. Тем более что подкрепление, даже если вы создали прорыв в 10-20 километров шириной, будет наносить удары, кроме всего прочего, и с левого, и с правого фланга постоянно.

РИА «Новости»

Русские не побежали

Каким образом можно реализовать этот наступ, я не представляю. Видимо, надежда действительно была на то, что после первых же ударов русские побегут. А русские не побежали.

Поэтому ожидать здесь каких-то стратегических успехов не приходится, отсюда и слова Данилова о том, что речь всего лишь об ослаблении наших вооруженных сил.

Если говорить по факту, без домыслов и попыток ретушировать реальность, очередной этап контрнаступа на грабли начался. Да, противник бережет поставленную западную технику, боится, что больше ее в таких количествах поставлять не будут. Да и эту поставляли полгода. [Противник] не жалеет пушечного мяса, постоянно взводными группами атакует наши позиции.

Как результат: за три-пять атак в течение дня ему удается отодвинуть наши войска на 100-300 метров, после чего они снова возвращаются на эти позиции — в подавляющем большинстве случаев просто ввиду отсутствия вооруженных сил противника на том или ином участке. Потому что он либо уничтожен, либо бежал.

Там, где не удается, [получается] то, о чем говорит спикер Таврического направления: продвижение противника составляет до двух километров.

РИА «Новости»

Получилось как всегда

Потери авиации, кстати, тоже подтверждают очередной наступ. За последние двое суток сбито как минимум три самолета — это из подтвержденных данных — и один вертолет противника. До этого несколько суток противник потерь в авиации не имел.

Так что получается по [российскому политику Виктору] Черномырдину: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Отсюда и тотальная мобилизация. Население отбивается камнями, но силы неравные, результат будет очевиден: ровно тот же, что есть сейчас.