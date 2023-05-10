Эксклюзив 10 мая 2023, 14:10 Конфликт через посредника. Как Запад хочет выиграть без победы Украины Политолог Дробницкий: для Запада выгодно противостояние России и Украины Telegram

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Американский генерал признался, что Запад боится победы ВСУ, ведь последствия могут затронуть весь мир. Сотрудник проекта «Русская идея», американист Дмитрий Дробницкий рассказал «360», что долгое противостояние тоже укладывается в план НАТО по сдерживанию России. Тем более что это делают чужими руками и жизнями.

Далее — прямая речь.

Западу не победить Россию

В заявлении генерала ВВС США Филипа Бридлава есть несколько важных моментов. Стало очевидно, что концепция непрямого конфликта с Москвой посредством какого-то прокси-агента (в данном случае — киевского режима) не может быть успешной с точки зрения тех целей, которые публично декларируются, — поражение России.

Когда стало понятно, что эта цель малодостижима, этому начали искать косвенное оправдание. Ясно, что ни Белый дом, ни Госдепартамент этого сделать не могут, но могут «говорящие головы».

Не только Бридлав, но и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер и многие другие люди говорят: «Вы дайте президенту России Владимиру Путину чуть-чуть выиграть, иначе будет большая война. А мы вообще такого и не хотели! Кто сказал, что мы хотели победить?!»

Примерно так же они сейчас заявляют, что не собирались строить в Афганистане «форпост американской демократии на Ближнем Востоке». Но ведь хотели! Просто потом пришлось разворачивать оглобли и отступать.

Конечно, не все согласны, что это успех: люди вроде Бридлава утверждают, что тут двух вариантов быть не может — либо победа, либо Западу конец. Нелегко признавать успешность России в противостоянии практически всей военной машине Запада и армии, которую он воспитал и создал. Но победить они не могут.

Украина как калька для Тайваня

Однако та непрямая война, которую сегодня ведет Запад, вполне соответствует целям, которые он перед собой ставит. Это создание постоянного конфликта на границах России, вынуждающего ее использовать свои ресурсы, требующего экономического, военного, человеческого напряжения.

Столь долгое противостояние соответствует целям Запада. Эту мысль там сейчас очень многие повторяют разными словами, но суть одна: да, в прямом противостоянии победить сейчас невозможно, значит, нужна концепция долгосдерживающей войны, желательно через прокси.

Состояние, в которое втянута Россия, кажется Западу вполне успешной кампанией. Подозреваю, что в связи с оценкой этого конфликта строят планы на Тайвань, чтобы устроить там и в Южно-Китайском море похожие действия.

Это постоянно тревожащее противостояние: оно требует ресурсов, напряжения, в том числе политического. И это вполне соответствует задачам сдерживания. Сейчас — Россия, потом — Россия и Китай.

Гауляйтеры конфликта

Для украинского руководства, мне кажется, Украины не существует — для них это с самого начала был полигон для личных интересов. Конечно, они боятся, что с ликвидацией значительной части территорий этого государственного образования для них лично тоже может наступить конец.

Поэтому они себя так нагло ведут и требуют всего подряд, кричат: «Вы предали западную демократию!», «Мы воюем за всех нас!» и так далее. Но они понимают, что делают, — выполняют задачу западных товарищей.

Не нужно думать, что украинские власти вдруг очнутся и прозреют — они все осознают. Да, они марионетки, пешки и знают, что сделали и какие силы разбудили, что происходит на их территории. Однако предпочитают выставлять себя эдакими гауляйтерами приграничного конфликта.