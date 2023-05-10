Мир 10 мая 2023, 06:59 Американский генерал объяснил, почему победа Украины не в интересах США Генерал ВВС США Бридлав признал, что Запад боится победы Украины в конфликте с Россией РИА «Новости»

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Победа Украины на поле боя спровоцирует расширение зоны конфликта на другие страны Европы и ядерное столкновение, поэтому Запад не заинтересован в ее успехе. Генерал ВВС США в отставке, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав сказал об этом на телеканале ABC Action News.

Западные страны, по его мнению, отказались оказывать киевскому режиму поддержку в том объеме, который мог бы решить исход конфликта в его пользу. Официально НАТО запретил Украине использовать поставленное оружие для ударов по территории России, тем самым защитив ее. Филип Бридлав объяснил это страхом перед эскалацией конфликта.

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«Мы на Западе боимся победы Украины. <…> Мы боимся ядерной экспансии, и мы боимся распространения этого конфликта на Европу», — сказал он.

Генерал сказал, якобы российские официальные лица по четыре-пять раз в неделю предупреждали, что в случае неудачи страна применит ядерное оружие. Поэтому, по его словам, Запад поставил Украину в трудное положение — дал ей достаточно вооружений для обороны, но мало для победы.

Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что предпосылок к поражению России нет. Он спрогнозировал ее победу к концу лета — началу осени.