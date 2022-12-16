Эксклюзив 16 декабря 2022, 19:46 Комбинированные удары российских войск. Ни Украине, ни НАТО не под силу их отразить Публицист Новоселов: Украина и НАТО не могут отражать комбинированные удары ВС России РИА «Новости»

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Россия нанесла еще один массированный ракетный удар по украинской инфраструктуре двойного назначения. По данным командования, военные выпустили свыше 60 ракет, большая часть успешно поразила заданные цели. Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» рассказал, когда возможности по снабжению и перемещению ВСУ окончательно сойдут на нет.

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Далее — прямая речь.

Ранее на этой неделе Пентагон выступил с заявлением, что у российских Вооруженных сил заканчиваются боеприпасы и что в январе им будет нечем вести бой. Сегодняшний удар стал ответом на эти бредовые заявления, равно как на утверждения Украины, что Россия может производить всего 40 ракет в месяц и они совсем скоро закончатся.

Разумеется, у Пентагона и Киева нет доступа к реальным данным о российских возможностях по производству ракет. Мы слышим, что ракеты «вот-вот закончатся» с самого начала спецоперации. Что Россия уже выскребает последние запасы и закупает старые ракеты у таких стран, как Северная Корея и Иран.

Безостановочная серия ракетных ударов по украинским военным объектам и инфраструктуре двойного назначения доказывает, что мечты киевского режима и их американских и европейских спонсоров далеки от реальности. Удары наносятся практически каждый день, почти ежедневно на Украине звучит воздушная тревога, а президент Владимир Зеленский со своей компанией врут народу, что «победа» близка.

Хотя Россия имеет превосходство в воздухе на Украине и у вражеской авиации практически нет никаких шансов на успешные действия, ВКС еще не обладают полным господством в воздухе. Остатки украинской системы ПВО и многочисленное зенитное вооружение еще не позволяют рисковать российскими бомбардировщиками, тем более что ситуация этого и не требует.

Однако, когда возможности ПВО противника будут подавлены до ничтожного уровня, за ракетными ударами последуют бомбардировки. Запад прекрасно это понимает и отчаянно старается нарастить возможности украинских систем ПВО и ПРО, тем не менее у них просто не получается.

Более того, Вооруженные сил России возобновили использование дронов «Герань-2» и других беспилотных летательных аппаратов против оборонительных сооружений противника, военных объектов и инфраструктуры двойного назначения. Ни Украина, ни даже НАТО не обладают возможностью отразить комбинированные атаки ракет и БПЛА.

Российская оборонная промышленность оказалась гораздо лучше подготовлена к такому конфликту, чем промышленность Запада. До сих пор не поступало никаких сообщений о нехватке боеприпасов или ракет, а с 10 октября не прошло ни одной недели без массированного удара по объектам украинской стороны.

Заводы стран Североатлантического альянса в спешке пытаются переоборудовать под производство подходящих Украине моделей вооружений, но этот процесс займет много месяцев, если не годы. Российские же оборонные заводы работают в три смены и непрерывно наращивают объемы производства.

На прошлой неделе противник признал потерю 50 процентов энергетической инфраструктуры. Осталось три-пять успешных залпов наподобие сегодняшнего, и уровень повреждений превысит 70 процентов. В результате энергосеть полностью выйдет из строя, и возможности противника по снабжению и перемещению войск существенно снизятся.

Поэтому разговоры о каком-то украинском наступлении вызывают смех. Да, еще могут быть попытки самоубийственных атак, однако вряд ли они будут успешными.

Военная победа Украины попросту невозможна без прямого полномасштабного вмешательства стран НАТО, да и в этом случае у России будут гораздо лучшие шансы, чем кто-либо мог предположить до начала 2022 года.