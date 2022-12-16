16 декабря 2022, 19:46
Комбинированные удары российских войск. Ни Украине, ни НАТО не под силу их отразить
Публицист Новоселов: Украина и НАТО не могут отражать комбинированные удары ВС России
Россия нанесла еще один массированный ракетный удар по украинской инфраструктуре двойного назначения. По данным командования, военные выпустили свыше 60 ракет, большая часть успешно поразила заданные цели. Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» рассказал, когда возможности по снабжению и перемещению ВСУ окончательно сойдут на нет.
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Далее — прямая речь.
Ранее на этой неделе Пентагон выступил с заявлением, что у российских Вооруженных сил заканчиваются боеприпасы и что в январе им будет нечем вести бой. Сегодняшний удар стал ответом на эти бредовые заявления, равно как на утверждения Украины, что Россия может производить всего 40 ракет в месяц и они совсем скоро закончатся.
Разумеется, у Пентагона и Киева нет доступа к реальным данным о российских возможностях по производству ракет. Мы слышим, что ракеты «вот-вот закончатся» с самого начала спецоперации. Что Россия уже выскребает последние запасы и закупает старые ракеты у таких стран, как Северная Корея и Иран.
Безостановочная серия ракетных ударов по украинским военным объектам и инфраструктуре двойного назначения доказывает, что мечты киевского режима и их американских и европейских спонсоров далеки от реальности. Удары наносятся практически каждый день, почти ежедневно на Украине звучит воздушная тревога, а президент Владимир Зеленский со своей компанией врут народу, что «победа» близка.
Хотя Россия имеет превосходство в воздухе на Украине и у вражеской авиации практически нет никаких шансов на успешные действия, ВКС еще не обладают полным господством в воздухе. Остатки украинской системы ПВО и многочисленное зенитное вооружение еще не позволяют рисковать российскими бомбардировщиками, тем более что ситуация этого и не требует.
Однако, когда возможности ПВО противника будут подавлены до ничтожного уровня, за ракетными ударами последуют бомбардировки. Запад прекрасно это понимает и отчаянно старается нарастить возможности украинских систем ПВО и ПРО, тем не менее у них просто не получается.
Более того, Вооруженные сил России возобновили использование дронов «Герань-2» и других беспилотных летательных аппаратов против оборонительных сооружений противника, военных объектов и инфраструктуры двойного назначения. Ни Украина, ни даже НАТО не обладают возможностью отразить комбинированные атаки ракет и БПЛА.
Российская оборонная промышленность оказалась гораздо лучше подготовлена к такому конфликту, чем промышленность Запада. До сих пор не поступало никаких сообщений о нехватке боеприпасов или ракет, а с 10 октября не прошло ни одной недели без массированного удара по объектам украинской стороны.
Заводы стран Североатлантического альянса в спешке пытаются переоборудовать под производство подходящих Украине моделей вооружений, но этот процесс займет много месяцев, если не годы. Российские же оборонные заводы работают в три смены и непрерывно наращивают объемы производства.
На прошлой неделе противник признал потерю 50 процентов энергетической инфраструктуры. Осталось три-пять успешных залпов наподобие сегодняшнего, и уровень повреждений превысит 70 процентов. В результате энергосеть полностью выйдет из строя, и возможности противника по снабжению и перемещению войск существенно снизятся.
Поэтому разговоры о каком-то украинском наступлении вызывают смех. Да, еще могут быть попытки самоубийственных атак, однако вряд ли они будут успешными.
Военная победа Украины попросту невозможна без прямого полномасштабного вмешательства стран НАТО, да и в этом случае у России будут гораздо лучшие шансы, чем кто-либо мог предположить до начала 2022 года.
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