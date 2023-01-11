Спецоперация 11 января 2023, 15:26 «Выходим на оперативный простор». Освобождение Соледара — ключ к победе в сражении за Донбасс Военный эксперт Матвийчук: взятие Соледара может ударить по поставкам оружия Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Первые сообщения об освобождении Соледара силами ЧВК «Вагнер» стали появляться вечером 10 января. Утром в среду информацию подтвердил и врио главы ДНР Денис Пушилин. Он назвал это переломным моментом и заявил, что взятие города открывает путь к окончательному освобождению республики.

Вся соль

Соледар — город с населением в 10 тысяч человек (по состоянию на 2020 год). Как следует из названия, главное достояние — соль, это крупнейшее ее месторождение в Европе. Кроме того, в городе располагается крупный гипсовый комбинат, выкупленный немцами в нулевых.

Реклама

Переработкой солью с советских времен занимался завод «Артемсоль». Там производили40% всей соли в СССР. Приостановка работы этого предприятия в апреле–мае 2022 года вызвало соляной кризис в Европе и на Украине, так как огромная часть продукции шла на экспорт.

Реклама

Заброшенные соляные шахты во время штурма Соледара стали местом боевых действий. И неудивительно: сеть тоннелей длиной 200 километров проходит под населенным пунктом, что позволяет неожиданно выйти в тыл к противнику.

Месяцы тяжелого противостояния

Бои за Соледар союзные силы вели еще с лета 2022 года, готовились к ним с конца мая. В августе Вооруженным силам Луганской Народной Республики удалось зайти в город, но полностью взять его под контроль не получилось.

Боестолкновения в кварталах продолжились в сентябре. В октябре президент Украины Владимир Зеленский назвал бои под Соледаром «очень тяжелыми». В ноябре ВСУ предприняли попытку контратаковать, ее успешно отразили бойцы спецназа «Ахмат», ЧВК «Вагнер» и Шестого казачьего полка второго армейского корпуса ЛНР.

В конце декабря на участок фронта Соледар — Артемовск приезжал Зеленский, но ни эта имиджевая акция, ни переброска наемников никак не помогли противнику. ВСУ продолжили нести тяжелые потери, что признавал даже советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Военкор Семен Пегов 6 января сообщил о прорыве обороны Соледара и взятии населенного пункта Бахмутское. В понедельник, 9-го числа, начался штурм города. Во вторник украинские Telegram-каналы писали, что главком украинских Вооруженных сил Валерий Залужный предложил сдать Соледар.

Вечером 10 января появилось видео, на котором бойцы ЧВК «Вагнер» заявили о зачистке города. Подразделения ВСУ обратились в бегство, что подтвердил и Арестович.

«Когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник», — сказал он.

В Минобороны России пока лишь сообщили, что бойцы ВДВ блокировали город с северной и южной частей, а ВКС наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды продолжают вести бои до полной очистки. По информации RT, потери ВСУ могут достигать25 тысяч человек.

Начало большого наступления

Соледар имеет стратегическое значение для наступательных действий союзных войск. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что «освобождение Соледара кратно увеличивает возможности для освобождения Артемовска и Северска». По его словам, это приведет и к падению символов «нерушимости», раздуваемых украинской пропагандой.

«Это, конечно, имидживая потеря после пропагандистской „контрнаступательной“ операции ВСУ. Потеря Соледара и Артемовска станет сильным ударом по имиджу как армии Украины, так и Зеленского лично. Освобождение города открывает нам подступы к Артемовску, к тому же рядом расположена трасса „Донецк — Краматорск“. Мы выходим на оперативный простор. Взятие Соледара позволяет перерезать снабжение ВСУ, а дальше — окружить Артемовскую группировку, а потом уже — Краматорск и Славянск», — подтвердил в комментарии «360» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Мужчина во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка, 9 января 2023 года / РИА «Новости»

Дальнейшие успехи позволят наконец заставить замолчать артиллерию противника, которая обстреливает Донецк.

«Третий момент — взятие Соледара и грядущий разгром противника под Артемовском могут сильно ударить и по поставкам оружия на Украину. Некоторые страны просто отвернутся от нее», — добавил Матвийчук.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал усилить военную помощь киевскому режиму на фоне событий в Артемовске и Соледаре. Но получится ли у стран Запада договориться об очередном наращивании поставок, если ВСУ продолжат бесславное бегство — большой вопрос. Ведь похоже, что освобождение Соледара — начало мощного наступления российских войск.