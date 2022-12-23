Интересное 23 декабря 2022, 14:57 С камерой под пулями. Десять самых известных российских военкоров «360» составил список главных российских военкоров Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц / РИА «Новости»

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Они работают в самом пекле и готовят репортажи под обстрелами, ежедневно рискуя жизнями. «360» рассказывает о десяти самых цитируемых и узнаваемых российских военных журналистах и блогерах.

1 Евгений Поддубный Евгений Поддубный, пожалуй, самый узнаваемый военкор в России. Входит в топ-15 самых цитируемых журналистов («Медиалогия», октябрь 2022 года), где занимает третье место, уступая лишь Ксении Собчак и Маргарите Симоньян. Родился в 1983 году в Белгороде. Окончил психфак БелГУ. С 2001 по 2011 год — спецкор в дирекции информационных программ телеканала «ТВ Центр». Затем перешел в ВГТРК, где сегодня занимает должность руководителя бюро на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В основном работает в зоне спецоперации на Украине. Его репортажи из горячих точек начали появляться еще 2000-х. Поддубный освещал конфликты на Ближнем Востоке, на территории сектора Газа. Известность получил благодаря работе во время «Пятидневной войны» по защите Южной Осетии. Сирийские репортажи уже делал в качестве одного из самых узнаваемых военкоров в России. В 2013 году чуть не погиб под обстрелом боевиков. В том же году взял интервью у президента Сирии Башара Асада. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью корреспондентам Евгению Поддубному ("Россия 24") и Михаилу Алаеддину (РИА "Новости) (слева направо) / РИА «Новости» Поддубный — автор более десяти документальных фильмов: в их числе — «Битва за Сирию» (2012), «Батя» (2015, об Александре Захарченко), «Алеппо. Освобождение» (2017) Обладает множеством государственных наград, в частности орденами Мужества, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского. Заслуженный журналист Российской Федерации. Дважды лауреат премии ТЭФИ в номинации «Репортер/оператор репортажа». Ссылка на Telegram-канал Евгения Поддубного Владимир Путин и Евгений Поддубный (справа) во время церемонии вручения государственных наград / РИА «Новости»

2 Александр Сладков Александр Сладков — опытнейший журналист телеканала «Россия». Освещал военные конфликты в Грузии, Абхазии, Приднестровье, Чечне, Сербии, Ираке, Афганистане. Автор десятков документальных кинолент, в том числе о конфликте на Балканском полуострове, событиях в Беслане, возвращении Крыма. Занимает пятое место по цитируемости в рейтинге «Медиалогии» за октябрь 2022 года. Специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в студии радио Sputnik в Москве / РИА «Новости» Будущий журналист родился в Московской области в 1966 году. Отец — офицер — воспитал в сыне тягу к истории, военному делу. В 1982-м Сладков поступил в Курганское военно-политическое училище, окончил его и служил в армии вплоть до 1992-го, когда уволился в запас в звании старшего лейтенанта. Тогда же начал журналистскую карьеру: сначала как корреспондент газеты «Время», затем — в качестве военкора на телеканале Россия (в программе «Вести»). Освещал бомбардировки Белграда, Войну в Ираке. Особое место в творческом пути и жизни занимают «чеченские» военные конфликты. Женат. Воспитывает четырех детей. В семье есть традиция: как талисман и оберег Александр берет с собой в опасные командировки детские игрушки. В 2008 году, во время российско-грузинского конфликта, съемочная группа Сладкова попала под обстрел. Журналист был ранен в ногу, также пострадали оператор и видеоинженер. В Донбассе работает как военкор с самого начала военных действий — с 2014 года. До сих пор продолжает активно освещать конфликт. Дважды кавалер ордена Мужества (2000, 2009). Лауреат Премии правительства Российской Федерации в области СМИ (2020), трижды лауреат премии ФСБ в номинации «Телевизионные и радиопрограммы» (2006, 2013, 2019-2020). Telegram-канал Александра Сладкова РИА «Новости»

3 Александр Коц Специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» с 1999 года. Список стран — участниц вооруженных конфликтов и других «горячих» точек, в которых работал Коц, внушительный. Среди них — Сербия, Ливия, Сирия, Афганистан, Ирак. Входит в рейтинг самых цитируемых журналистов по версии «Медиалогии» (октябрь, 2022), занимает шестое место. РИА «Новости» Александр Коц родился в Южно-Сахалинске в 1978 году. Семья несколько раз переезжала: сначала — в Хабаровск, после — во Владивосток. В 1993 году перебрались в Москву. Его отец — советский и российский журналист Игорь Коц, был главным редактором газеты «Советский спорт», заместителем главреда и ответственным секретарем «Комсомольской правды». С ноября 2014 года — шеф-редактор исторического журнала «Родина». Младший брат — Андрей Коц, также корреспондент (РИА «Новости»), сейчас освещает ход СВО. Александр проходил военную службу в Подмосковье, в частях ВДВ. В Москве получил высшее образование. Женат, воспитывает двух дочерей. Сразу по окончании вуза устроился специальным корреспондентом в «Комсомольскую правду», в отдел политики. Освещал военные конфликты, стихийные бедствия в России и мире. Брал интервью у крупных политических деятелей. В 2004 году пострадал во время теракта, целью которого был президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров. Получил контузию. В том же году освещал события в Беслане. Эту командировку впоследствии журналист называл самой психологически сложной. Участвовал в спасении детей, которых боевик взяли в заложники в школе, но от награды отказался. Как-то странно выделять меня и моего коллегу из спонтанной машины спасения. Нам показалось, что это неэтично и надо или награждать всех, или мы без этой истории обойдемся. Александр Коц Получил тяжелое ранение под Цхинвалом, когда колонна мотострелков 58-го батальона, следовавшая на помощь миротворцам, попала в засаду. От смерти журналиста спас майор Денис Васильевич Ветчинов (Герой России посмертно). За эту командировку Коц награжден медалью «За отвагу» (2009). Северная Осетия. Раненый журналист газеты «Комсомольская правда» Александр Коц в мобильном госпитале МЧС во Владикавказе, 2008 год / ТАСС / РИА «Новости» С декабря 2013 года освещает события на Украине, в Крыму и Донбассе. За эту деятельность СБУ объявила журналиста «пособником террористов». Среди рабочих командировок Коца — попытка переворота в Венесуэле в 2019 году. Сирия и Мосул (Ирак). Лауреат премии Правительства Российской Федерации. Дважды лауреат премии имени Артема Боровика. Telegram-канал Александра Коца

4 Семен Пегов Журналист, писатель и поэт. Основатель и руководитель медиапроекта War Gonzo. Седьмое место по цитируемости среди журналистов по версии «Медиалогии» (октябрь, 2022). War Gonzo, насчитывающий более миллиона подписчиков, занял десятое место в рейтинге Telegram-каналов «Медиалогии» по данным на ноябрь 2022-го, уступив среди военкоров только Telegram-каналу Сладкова. Пегов родился в 1985 году в Смоленске. Там же окончил вальдорфскую школу, затем журфак местного вуза — СмолГУ. В родном городе начинал журналистскую карьеру, устроившись репортером на ГТРК «Смоленск». Чуть позже, когда ему было 23 года, Пегов отправился в качестве корреспондента телеканала «Абаза ТВ» в Абхазию, где получил первый «военный» опыт. Но известность получил позже, как журналист Life. Военкором ездил в командировки в Египет, Сирию. Не забывал и литературную деятельность: публиковался в альманахах и сборниках, участвовал в Форуме молодых писателей «Липки-2011». РИА «Новости» В 2014-м по заданию редакции оказался в гуще событий на Майдане в Киеве, а затем — в Донбассе и на Луганщине. В том же году холдинг NewsMedia назвал его «Человеком года». В 2017 году журналист решил создать собственный проект. Так появился знакомый теперь многим War Gonzo. Сначала он в основном базировался на Youtube, теперь — в Telegram. Экстремальная правда, субъективный взгляд на войну, проверка реальности на прочность, незащищенный стеб, милитари-гуманизм — вот основные грани визуального творчества. Из описания ютьюб-канала War Gonzo Кроме того, Пегов — автор документальных фильмов. В 2020 году администрация YouTube заблокировала его ленту «Позывной „Донецк“. История одного аэропорта», но после протестов общественности у штаб-квартиры Google ограничение сняли. В том же году журналиста арестовали в Минске, когда он освещал протесты. После вмешательства российских властей местные правоохранительные органы его отпустили. По некоторым данным, при задержании Пегов получил сотрясение мозга. Журналисты Владислав Зиздок и Семен Пегов (издание WarGonzo), Дмитрий Ласенко и Антон Старков (Daily Storm) в сопровождении посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева (слева) на территории посольства в Минске. Журналистов задержали при освещении протестов, начавшихся после президентских выборов / РИА «Новости» Сегодня Семен Пегов освещает события в зоне СВО. В конце октября получил ранение, подорвавшись на мине «Лепесток». Указом президента в ноябре этого года журналиста наградили Орденом Мужества. В декабре 2022-го вошел в координационную группу по вопросам спецоперации на Украине. Telegram-канал War Gonzo

5 Андрей Руденко Известен как военкор с 2014 года. Работает на ВГТРК. Брал интервью у ставших легендами командиров Моторолы и Вохи. Занимает одиннадцатую строчку в рейтинге «Медиалогии» по цитируемости журналистов (октябрь, 2022). Фото из Telegram-канала журналиста О Руденко известно не так много. До 2014 года его журналистская работа ге была связана с боевыми действиями, но некоторые источники утверждают, что военное прошлое сыграло роль в решении стать военкором. Мы отличаемся от военных тем, что не берем в руки оружие. Андрей Руденко Военкор передавал опыт и читал лекции в луганской «Школе русской журналистики». Сегодня освещает события в зоне СВО. Награжден Орденом «За заслуги перед Республикой» правительством ДНР. Telegram-канал журналиста. Репортажи можно посмотреть на платформе «Смотрим».

6 Владлен Татарский Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) показывает боевые действиями такими, какие они есть. Он не только блогер и писатель, но и военный. Традиционная рубрика «Вечерний Владлен», которую блогер ведет практически ежедневно, всегда получает множество реакций, а патриотические паблики делают репосты. Родился в 1982 году в Макеевке (ДНР). Отец был шахтером. Как потом рассказывал Владлен (Максим), его воспитывали в патриотическом духе, потому в детстве он часто срывал уроки украинского языка в школе № 93, где учился. После школы Максим устроился на шахту. Затем занялся бизнесом — торговал мебелью. В гору как предприниматель не пошел: развить бизнес не получилось, а кредиты надо было отдавать. В 2011-м Максим с приятелями решили ограбить банк. Вскоре его арестовали, срок отбывал в тюрьме в Горловке. "ВКонтакте" В 2014 году возле колонии завязался бой, снаряды попали и на территорию исправительного учреждения, многие заключенные и сотрудники были убиты и ранены. Максиму удалось бежать и вступить в ряды ополчения. Первое время служил под началом полевого командира Игоря Безлера. Затем — в спецподразделении «Витязь», разведроте четвертой бригады Народной милиции ЛНР, батальоне «Восток», батальонной разведке НМ ЛНР. Уйдя со службы, стал блогером и взял псевдоним Владлен Татарский, позаимствовав его из книги Владимира Пелевина «Generation П». Автор трех книг: «Бег», «Война» и «Медитация». Сейчас участвует в российской спецоперации. Telegram-канал Владлена Татарского

7 Андрей Медведев Опытный телевизионщик, вице-спикер Мосгордумы. Неоднократно бывал в «горячих точках»: в Чечне, Сербии, Ираке, Афганистане, Южной Осетии и других. РИА «Новости» Андрей Медведев родился в 1975 году в Москве. Отец — контрразведчик. Видимо, его пример позже вдохновил Андрея стать военным корреспондентом. Повлияла на будущее сына и мама — Саида Медведева, телережиссер-документалист и продюсер. Еще в школе Андрей увлекся журналистикой и печатался в районной газете. В 1997-м окончил журфак МГУ имени М. В. Ломоносова. Во время учебы в университете устроился на телевидение. Первым местом работы будущего знаменитого журналиста стал телеканал МТК. После трудился на «ТВ-6 Москва» и на «НТВ» (был ведущим программ). Карьера военного корреспондента Медведева стартовала с приходом на «РТР» (ныне — «Россия-1»). Делал репортажи из самых разных регионов планеты, охваченных войной. Медведев — автор документальных фильмов «Проект „Украина“ и „Большая игра“ (о цветных революциях). В 2015 году выпустил отдельной книгой свои размышления о русско-украинском расколе — «Подлинная история русского и украинского народа». Заместитель директора дирекции информационных программ «Вести» ВГТРК Андрей Медведев на церемонии открытия памятника погибшим российским журналистам в Луганске, 2019 год / РИА «Новости» Подготовил более 2000 репортажей для информационных и информационно-аналитических программ. С 2004 по 2007 год курировал выпуск программы «Вести.Дежурная часть». С 2014-го — заместитель директора дирекции информационных программ «Вести». В марте 2017 года возглавил Объединенную редакцию ЭСМИ: «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Культура» (радиоканал). В 2019-м стал депутатом Мосгордумы, а в 2021-м занял там должность вице-спикера. Награжден орденом Дружбы (2016), благодарностью президента Российской Федерации за активное участие в общественно-политической жизни российского общества (2018). Женат, двое детей. Telegram-канал Андрея Медведева

8 Дмитрий Стешин Журналист, спецкор «Комсомольской правды». Освещал боестолкновения в Сирии, Южной Осетии и на Северном Кавказе, готовил репортажи о «цветных революциях» в Тунисе, Ливии, Египте. РИА «Новости» Дмитрий Стешин родился в 1972 году в Ленинграде. Окончил Северо-Западную академию государственной службы. Журналистский путь начал в газете «Пять углов», где писал заметки в рубрику «Экстремальное». Затем работал на должности заместителя главного редактора журнала «Калейдоскоп». С 2000 года — в «Комсомольской правде». В 2001-2003-х трудился шеф-редактором газеты «„Комсомольская правда“ в Петербурге». В 2004-м перешел на работу в центральную редакцию, где познакомился с журналистом Александром Коцем, с которым стал работать в паре. Михаил Мишустин на церемонии награждения лауреатов премий правительства за 2020 год в области средств массовой информации. Слева — специальный корреспондент отдела внутренней политики АО «Издательский дом „Комсомольская правда“ Александр Коц, справа — специальный корреспондент отдела внутренней и международной политики АО „Издательский дом „Комсомольская правда“ Дмитрий Стешин. / РИА «Новости» Освещал события в Беслане. Участвовал в спасательной операции, но от награды, как и Александр Коц, отказался. Работал в Киргизии, Монголии и Молдавии. При подготовке репортажа к 20-летию аварии на ЧАЭС вместе с Коцем участвовал в экспедиции в Припять. Искал «черных трансплантологов» в Косово. В апреле 2011 года, находясь по заданию редакции в Ливии, где шла гражданская война, попал в плен повстанцев. Вызволить его удалось только благодаря вмешательству Сергея Лаврова и на тот момент спецпредставителя России при НАТО Дмитрия Рогозина. Журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин (слева) и командир отряда ополченцев с позывным «Собр» во время обстрела снайпером возле поселка Восточный / РИА «Новости» С декабря 2013 года работает на Украине и в Донбассе. «За репортажи из „горячих точек“ (Сирия, Ливия, Донбасс) и освещение событий в Белоруссии» в 2020-м получил премию правительства России в области СМИ. Telegram-канал Дмитрия Стешина. Статьи также можно прочитать на сайте «Комсомольской правды».

9 Ирина Куксенкова Военный корреспондент Первого канала. Фото из Telegram-канала Ирины Куксенковой Родилась в Киеве в 1984 году. Отец — главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике, с 2013-го — тренер сборной России в этом же виде спорта. Ирина тоже профессионально занималась гимнастикой, имеет звание мастера спорта. Однако жизнь решила связать с журналистикой, в 2009 году окончила журфак МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2013-и прошла курсы повышения квалификации по иранистике в Международном университете имени Имама Хомейни (Иран). Владеет тремя языками — английским, арабским и персидским. Руководитель проекта Народного фронта «Служба сопровождения ветеранов СВО». Амбассадор проекта Народного фронта «Все для Победы». Журналистка Ирина Куксенкова на митинге «Своих не бросаем» на Манежной площади в Москве, 2022 год / РИА «Новости» Карьера Ирины начиналась в «Комсомольской правде», где с 2004 по 2008 года она трудилась спецкором отдела силовых структур. Затем работала на телеканале «Россия 24» в должности корреспондента, спецкора, ведущей новостей. В 2013-2014-х была пресс-секретарем главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. С 2017 года — военный корреспондент «Первого канала». Работала в Чечне, Южной Осетии, Сирии, Донбассе. В 2022-м при освещении боев за Мариуполь получила осколочные ранения. Сейчас проходит реабилитацию. Имеет государственные награды: медали «За отвагу» (2009) и «За заслуги перед Отечеством» (2015). В 2022-м получила орден Мужества. Telegram-канал Ирины Куксенковой

10 Юрий Котенок Репортер, военный корреспондент с 25-летним стажем, журналист, блогер. Главный редактор информационно-аналитического сайта «Сегодня.ру». Фото из Telegram-канала журналиста Потомственный журналист. Его отец тоже работал военным корреспондентом. Окончив школу, Котенок поступил на факультет военной журналистики Высшего военно-политического училище во Львове. Учебу пришлось оканчивать во время больших перемен — распада СССР. У Юрия большой опыт репортажей из «горячих точек». За его плечами — Первая и Вторая чеченские войны, Южная Осетия, Нагорный Карабах и другие опасные командировки. После удара азербайджанского беспилотника по храму в городе Шуши получил тяжелое ранение. Среди прочего сегодня работает обозревателем и редактором информационно-аналитической службы Донбасса. Продолжает освещать события в зоне СВО. Telegram-канал Юрия Котенка