В боях на Украине участвуют польские женщины. Подробности | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 19:23 Участие женщин в атаках и издевательства над пленными. Как ВСУ нарушают правила ведения боя Полковник в отставке Литовкин: ВСУ нарушают Женевскую конвенцию РИА «Новости»

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Российский военный рассказал об участии польских женщин в атаках на Украине. Подобные случаи, а также сброс с беспилотников на российские позиции боеприпасов от подствольных гранатометов он назвал «крысятничеством». Опрошенные «360» эксперты подтвердили, что ВСУ зачастую нарушают как Женевскую конвенцию, так и обычные правила ведения боя. В качестве примера они привели негуманное отношение к мирным жителям и пленным.

Полячки сражаются за чужую страну за деньги

В украинских атаках наряду с мужчинами участвуют женщины-наемники из Польши, рассказал РИА «Новости» российский военнослужащий в Харьковской области. По его словам, это зафиксировали при наступлении противника на другом направлении.

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«Там было очень много наемников. Среди этих наемников даже были польские женщины. Их наши там видели, даже трупы собирали потом», — подчеркнул военный.

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По его словам, практика показала, что не каждый способен «воевать, как мужик». Ситуации, когда противник сбрасывал с беспилотников боеприпасы от подствольных гранатометов прямо на российские позиции и отправлял женщин в атаку, военный назвал «крысятничеством».

«Крысятничества» ВСУ

Специалисты отметили множество нарушений с украинской стороны во время ведения боевых действий. Об этом «360» рассказал полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Стрельба по жилому массиву. Это в первую очередь. Нельзя стрелять по жилым городам, по объектам инфраструктуры, по мирным жителям. Украина это делает регулярно, стреляет по жилым домам. <…> Стреляет кассетными снарядами, разбрасывает мины, в том числе мину-"лепесток" на жилых объектах. <…> Я уж не говорю про издевательства над пленными, изуверства», — перечислил он.

Литовкин подчеркнул, что это все нарушение Женевской конвенции и правил боевых действий. Женщинам-наемникам, похоже, платят довольно много, раз они идут сражаться за чужую страну за деньги.

Как женщины воюют наравне с мужчинами

Бывший начальник разведки Сухопутных войск российской армии, полковник, Герой Российской Федерации Рустем Клупов тоже сообщил о нарушениях со стороны ВСУ, таких как применение кассетных боеприпасов, белого фосфора, негуманное отношение к мирному населению и военнопленным. Специалист высказался и о действиях женщин-наемников на территории чужой страны.

«Гендерное психическое нарушение, которое трактуется толерантностью Запада. <…> Сейчас очень много мужеподобных женщин, которые усиливают свою генетику генетические препаратами, и женоподобных мужчин», — заявил собеседник «360».

Он напомнил, что женщины исторически сопровождают своих мужчин во время боевых действий. Однако речь идет о помощи в тех сферах, где девушки действительно чаще всего искуснее мужчин. И это касается не только кухарок и медсестер.

У нас подготовили целую эскадрилью летчиц в современном краснодарском училище. <…> Они защищают Родину на уровне с мужчинами. В Израиле женщины служат наравне с мужчинами и выполняют свой воинский долг наравне с мужчинами. Не исключаю, что в Польше тоже есть такие. <…> Снайперши, допустим, из женщин получаются лучше, чем из мужчин Рустем Клупов.

Наемники на Украине

Всего за время российской спецоперации в зону боевых действий на Украине прибыли свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 государств, сообщила в начале ноября официальный представитель МИД Мария Захарова.

Больше всего людей приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании. По данным российского Минобороны, как минимум три тысячи наемников уже уничтожены, столько же вернулись домой.