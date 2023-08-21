Эксклюзив 21 августа 2023, 12:09 (обновлено: 21 августа 2023, 13:30) «Ядерный шантаж всей Европы». Зачем ВСУ на самом деле начали стягивать силы под Ореховом Политолог Кошкин: ВСУ попытаются захватить ЗАЭС, чтобы избежать полного провала Министерство обороны Украины

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о большом скоплении солдат ВСУ и западной техники на Ореховском направлении. Все атаки российские бойцы отбивают успешно, но противник пытается наступать. Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал в беседе с «360», что ВСУ пытаются добиться хоть каких-то успехов в контрнаступлении и стремятся выйти на Запорожское направление.

«Дело в том, что уже заканчивается лето. Политики и аналитики анонсируют в информационном пространстве провал [ВСУ в контранступении]», — подчеркнул политолог.

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Собеседник издания отметил, что самые активные действия украинские боевики ведут именно на Запорожском, Южно-Донецком, Артемовских направлениях, некоторые части перебросили под Харьков. По словам специалиста, успеха действия ВСУ не дали, но другого выхода нет, поэтому они продолжают атаки.

«Почему Запорожье для них весьма важно? Потому что здесь они видят возможность выйти на Запорожскую АЭС и заниматься государственным ядерным шантажом всей Европы и России. Запорожье для них весьма важное направление — вот почему туда бросают все новые и новые части и подразделения», — заявил он.

Чтобы хоть как-то «пропиарить» себя, киевский режим пытается говорить об успехах и в районе малоизвестных населенных пунктов, добавил специалист.

Тем не менее украинское контрнаступление, которое уже обернулось серьезными потерями для ВСУ, проходит тяжелее, чем ожидалось. Западные эксперты стали осмотрительнее в заявлениях о достижениях украинской армии.