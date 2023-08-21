Мир 21 августа 2023, 10:28 Запад отметил более тяжелый ход контрнаступления ВСУ WP: контрнаступление ВСУ идет сложнее, чем ожидалось Министерство обороны Украины

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Украинское контрнаступление, которое уже обернулось серьезными потерями для ВСУ, проходит тяжелее, чем ожидалось. Об этом заявил журналист Ишан Тхарур в статье для американской газеты The Washington Post.

«Были опасения, что оно будет проходить тяжело. Однако на практике все оказалось куда сложнее. <…> Киев не смог совершить прорыв», — написал колумнист.

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По его словам, союзники Украины из США и Европы стали более осмотрительными, говоря о военных успехах киевского режима. Тхарур напомнил прогноз председателя комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, что контрнаступление окажется долгим и кровавым.

Журналист добавил, что из-за отсутствия успехов Украине придется решать конфликт с помощью дипломатии. Контрнаступление ВСУ стартовало в начале июня на Запорожском, Артемовском и Южно-Донецком направлениях. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что только за июль украинская армия потеряла более 20 тысяч военных.