Эксклюзив 09 февраля 2023, 14:03 «Им ничего не остается». ВСУ уличили в слабости после публичной казни пленного Журналист Борзенко: украинские солдаты расстреливают пленных из-за давления Запада Unsplash

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В Сети появилось видео, на котором украинский боевик из автомата расстреливает лежащего на земле российского солдата. Главный редактор еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко в разговоре с «360» заявил, что ВСУ идут на подобные преступления из слабости — никаких успехов на поле боя они не достигают, а Запад требует продвижения.

Далее — прямая речь.

Тактика запугивания

Украинские военные творят подобные вещи из-за слабости: у них нет мощного наступления, они находятся под давлением. С одной стороны, на них давит Запад, требуя победы. С другой — наступают российские войска.

Они ничего не могут, хотя столько разговоров у было — вот сейчас мы русских погоним.

В реальности ничего не происходит, никаких успехов они не проявили. Поэтому от слабости им ничего не остается, кроме как применить тактику устрашения, запугивания путем публичной казни военнопленных.

Запад наплевал на Женевскую конвенцию

Украинские нацисты с самого начала были жестокими. Неизвестно, сколько они всего погубили российских бойцов.

А сколько случаев, которые не попали на камеру? Даже Женевская конвенция об обращении с военнопленными для ВСУ и их западных кураторов не помеха.

Западу наплевать, там нет морали. Там никто не показывает по ТВ подобные кадры.

РИА «Новости»

Страны Запада на стороне киевского режима, потому что никто из них не думает о Донбассе: сколько там за восемь лет убито людей. Для них Россия — агрессор. Люди на Западе уже с ума сходят, не знают, что хорошо, а что плохо.