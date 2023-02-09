Происшествия 09 февраля 2023, 02:27 Украинские боевики вновь расстреляли российских пленных и опубликовали видео в Сети Член ВГА Рогов: украинский боевик расстрелял российских пленных солдат freepik

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В Сеть попало видео, на котором украинский боевик из автомата расстреливает лежащего на земле российского солдата. Это не первое свидетельство казни военнопленных солдат ВС России украинскими неонацистами, написал в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ролик с расстрелом военных маркировали знаком 18+, это очень тяжелое видео, признал Рогов. Украинский боевик спрашивает лежащего на земле солдата, откуда он. Не получив ответа, он выстрелил ему в голову из автомата.

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Всего на записи показано трое военнопленных, все они лежат на земле. Это не первое видео с расстрелом российских солдат, отметил Рогов.

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«Убивают ребят из военной разведки не запорожцы или одесситы, а бандеровское рогулье», — заявил Рогов.

Российские войска за сутки ликвидировали более 140 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Также ВСУ потеряли один танк, три пикапа, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б».