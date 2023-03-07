Эксклюзив 07 марта 2023, 12:53 Дополнительным группировкам ВСУ для удержания Артемовска предрекли провал Военный эксперт Джерелиевский: специальные группировки не помогут ВСУ удержать Артемовск Сайт президента Украины

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Если ВСУ действительно сформировали дополнительные группировки для удержания Артемовска, то ход битвы это не изменит. В любом случае российские силы возьмут под контроль этот город. Такое мнение в разговоре с «360» высказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

«Достаточно противоречивая информация из украинских источников. Главная интрига — разрешили ли командующему сухопутными войсками ВСУ генерал-полковнику Александр Сырскому использовать копящиеся для, как они называют, приазовского сражения силы. По некоторым данным, сейчас до 10 тысяч боевиков, которые прошли подготовку в странах ЕС и Великобритании, находятся в Днепропетровской области и части оккупированной Запорожской области», — сказал он.

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По его словам, недавно появлялась информация о том, что Пентагон категорически против их применения на Артемовском направлении.

«Даже если такое разрешение получено, едва ли 10 тысяч боевиков, даже условно подготовленных, смогут изменить ход битвы за Артемовск. Возможно, они осложнят освобождение города, и потребуется еще какое-то время для этого», — добавил военный эксперт.

Скорее всего, резервы будут использованы не целиком. Какие-то силы кинут для обеспечения выхода из Артемовска остающихся там наиболее ценных структур, заявил Джерелиевский. Он вспомнил, что примерно также украинцы действовали при отступлении из Лисичанска и Северодонецка.

«Есть информация, что в Бахмуте остаются достаточно большие склады западного вооружения, которые также будут пытаться вывезти. Но если не вывезти то, чтобы уничтожить. Появились данные, что там осталось оборудование биолабораторий, где происходил забор органов у убитых и раненых боевиков ВСУ. Эти биолаборатории должны быть полностью ликвидированы, чтобы не оставлять такие опасные улики», — поделился сведениями собеседник «360».

Он сообщил, что, по некоторым данным, для выполнения задачи туда переброшены спецгруппы ГУР.

«Я думаю, что радикального изменения в битве за Артемовск уже быть не может. Если они напрягутся, то могут на несколько дней продлить агонию», — заключил эксперт.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинское командование создало четыре группировки для сопротивления бойцам вагнеровцам в Артемовске.