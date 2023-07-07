Эксклюзив 07 июля 2023, 13:30 Держать в страхе. Чем опасны кассетные боеприпасы, которые США хотят передать ВСУ Военный эксперт Михайлов: ВСУ будут применять кассетные снаряды для запугивания населения U.S. Department of Defense

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Американские власти могут на этой неделе принять решение о поставках киевскому режиму кассетных боеприпасов — снарядов, от которых во время полета отделяется кассетная часть с мелкими суббоеприпасами. Это страшное оружие ВСУ собираются применять для запугивания населения, заявил «360» военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Украина против правил

Разговоры о поставках кассетных боеприпасов на Украину ведут давно: месяца два — точно. Буквально недавно представитель Пентагона заявил, что пока об этом говорить рано.

В 2008 году была подписана Конвенция о запрете применения кассетных боеприпасов, которую подписала и Украина. Однако киевские власти всегда нарушают правила, ВСУ уже применяли запрещенные фосфорные бомбы. Так что не удивлюсь, если поставят кассетные боеприпасы, запрещенные в десятках стран из-за угрозы мирному населению.

Ракеты начинены суббоеприпасами

Это очень опасное оружие — ракета, начиненная массой небольших поражающих бомбочек, — для мирного населения. Кассетные боеприпасы обладают большой разрушительной силой. Они направлены не на объекты, а на живых людей.

Пострадают мирные города

Скорее всего, снаряды будет применять для запугивания населения, поскольку это оружие эффективно, когда бьет по большим площадям. Наши бойцы находятся в укрытиях.

Удары кассетными боеприпасами, как я предполагаю, будут наносить по мирным городам. Это страшное оружие, поэтому американцы раздумывают, стоит ли поставлять его ВСУ, ведь вопросов по итогам конфликта к властям США и так будет много.