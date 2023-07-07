07 июля 2023, 13:30
Держать в страхе. Чем опасны кассетные боеприпасы, которые США хотят передать ВСУ
Военный эксперт Михайлов: ВСУ будут применять кассетные снаряды для запугивания населения
Американские власти могут на этой неделе принять решение о поставках киевскому режиму кассетных боеприпасов — снарядов, от которых во время полета отделяется кассетная часть с мелкими суббоеприпасами. Это страшное оружие ВСУ собираются применять для запугивания населения, заявил «360» военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.
Далее — прямая речь.
Украина против правил
Разговоры о поставках кассетных боеприпасов на Украину ведут давно: месяца два — точно. Буквально недавно представитель Пентагона заявил, что пока об этом говорить рано.
В 2008 году была подписана Конвенция о запрете применения кассетных боеприпасов, которую подписала и Украина. Однако киевские власти всегда нарушают правила, ВСУ уже применяли запрещенные фосфорные бомбы. Так что не удивлюсь, если поставят кассетные боеприпасы, запрещенные в десятках стран из-за угрозы мирному населению.
Ракеты начинены суббоеприпасами
Это очень опасное оружие — ракета, начиненная массой небольших поражающих бомбочек, — для мирного населения. Кассетные боеприпасы обладают большой разрушительной силой. Они направлены не на объекты, а на живых людей.
Пострадают мирные города
Скорее всего, снаряды будет применять для запугивания населения, поскольку это оружие эффективно, когда бьет по большим площадям. Наши бойцы находятся в укрытиях.
Удары кассетными боеприпасами, как я предполагаю, будут наносить по мирным городам. Это страшное оружие, поэтому американцы раздумывают, стоит ли поставлять его ВСУ, ведь вопросов по итогам конфликта к властям США и так будет много.
США
ВСУ
Оружие
Реклама
Реклама