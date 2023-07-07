Мир 07 июля 2023, 00:31 Пентагон заявил о подготовке «наименее опасных» кассетных боеприпасов для Украины Пентагон: США готовят для Украины «наименее опасные» кассетные боеприпасы для населения Pickupimage

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США собираются подобрать для ВСУ «наименее опасные» кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирного населения. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщил ТАСС.

Так представитель американского военного ведомства ответил на вопрос, как Вашингтон объяснит передачу Украине вооружений, запрещенных в десятках стран из-за угрозы мирному населению.

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«Могу сказать, что у нас есть разные варианты кассетных боеприпасов. Мы рассматриваем для передачи Украине боеприпасы, у которых доля неразорвавшихся элементов превышает 2,35%», — сказал Райдер.

Он добавил, что Пентагон в курсе, что некоторые кассетные боеприпасы калибра 155 миллиметров обладают «высокой долей неразорвавшихся элементов». Поэтому, пояснил представитель Минобороны США, ведомство будет «более тщательно» подбирать снаряды, оставляющие малую долю неразорвавшихся боеприпасов. У США есть кассетные бомбы как для поражения живой силы, так и техники.

«И те, и те будут полезны Украине в нынешних условиях», — заключил пресс-секретарь Пентагона.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс сообщил, что Белый дом активно обсуждает вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов. Сейчас США «сосредоточились на том, чтобы продолжать обеспечивать киевский режим широким рядом боеприпасов».