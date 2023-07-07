07 июля 2023, 00:31
Пентагон заявил о подготовке «наименее опасных» кассетных боеприпасов для Украины
Пентагон: США готовят для Украины «наименее опасные» кассетные боеприпасы для населения
США собираются подобрать для ВСУ «наименее опасные» кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирного населения. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, сообщил ТАСС.
Так представитель американского военного ведомства ответил на вопрос, как Вашингтон объяснит передачу Украине вооружений, запрещенных в десятках стран из-за угрозы мирному населению.
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«Могу сказать, что у нас есть разные варианты кассетных боеприпасов. Мы рассматриваем для передачи Украине боеприпасы, у которых доля неразорвавшихся элементов превышает 2,35%», — сказал Райдер.
Он добавил, что Пентагон в курсе, что некоторые кассетные боеприпасы калибра 155 миллиметров обладают «высокой долей неразорвавшихся элементов». Поэтому, пояснил представитель Минобороны США, ведомство будет «более тщательно» подбирать снаряды, оставляющие малую долю неразорвавшихся боеприпасов. У США есть кассетные бомбы как для поражения живой силы, так и техники.
«И те, и те будут полезны Украине в нынешних условиях», — заключил пресс-секретарь Пентагона.
Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс сообщил, что Белый дом активно обсуждает вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов. Сейчас США «сосредоточились на том, чтобы продолжать обеспечивать киевский режим широким рядом боеприпасов».
США
Оружие
Украина
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