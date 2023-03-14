Спецоперация 14 марта 2023, 15:50 Российские силы уничтожили 2 боевые машины РСЗО и 2 РЛС контрбатарейной борьбы ВСУ Минобороны сообщило об уничтожении 2 боевых машины РСЗО ВСУ за сутки РИА «Новости»

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Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы и две боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня „Ольха“», — сообщил он.

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По его словам, около населенного пункта Дальнее (ДНР) удалось уничтожить украинскую боевую машину РСЗО «Ураган». Кроме того, в районах населенных пунктов Клиновское и Доброполье (ДНР) российские военные нанесли удары по РЛС американского производства — AN/TPQ-37 и AN/TPQ-36.

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Конашенков заявил, что за последние 24 часа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационной ракеты HARM.