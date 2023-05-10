Эксклюзив 10 мая 2023, 15:34 Бей своих. Украина в режиме террора Украинский политик Олейник: президент Зеленский не связывает свое будущее с Украиной Telegram

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Тот факт, что украинское руководство перенесло вооруженный конфликт в города, не выведя из них мирных жителей, назвали военным преступлением. С этим согласился украинский политик Владимир Олейник. Он заявил «360», что нынешний президент Украины проводит в стране политику террора.

Далее — прямая речь.

Политика террора

После переворота никакой государственности на Украине не осталось. Там существует режим, который полностью подчинен Соединенным Штатам Америки. И основа политики этого режима — террор, то есть устрашение. Не только внешне, но и внутреннее.

Достаточно вспомнить, как экс-президент Украины Петр Порошенко обещал, рисуя будущее Донбасса: «Наши дети пойдут в школы и детские сады, а их дети будут сидеть в подвалах. Вот так, и именно так мы и выиграем эту войну».

Однако сегодня в подвалах сидят дети и с той, и с другой стороны.

Это политика террора: направить вооруженные силы против Донбасса или самолет, который бомбил летом 2014 года Луганск, убивая множество мирных жителей. В какие правила это вписывается?!

Если есть какие-то проблемы, можно было действовать правовым путем. Впрочем, даже в политике террора есть определенные установки, которые запрещают использовать мирное население как заложников, а школы, детские сады, больницы — как военные объекты.

ВСУ ведут себя как президент

Есть множество видеосвидетельств того, как украинские военные размещаются в жилых квартирах и ведут обстрелы. Вооруженные бандиты понимают, что стрелять туда, где люди прячутся от боевых действий, не станут.

Сам президент Владимир Зеленский точно так же прикрывается мирным населением. В своих поездках он понимает, что ему ничего не грозит по одной причине: рядом находятся гражданские объекты и жители.

Если нормальные люди с одинаковой болью воспринимают известия о гибели мирных граждан — как в Донбассе, так и на Украине, то киевский режим в этом вопросе избирателен: там рассуждают, что вот этих можно убивать, а этих — нельзя.

Украинцев ведут умирать за США

Террор — это политика страха. В той же Одессе людей сжигали не для того, чтобы их убить, а чтобы устрашить остальных. Украинцы понимают, что происходит в их стране, и не хотят в этом участвовать.

Поэтому местное население активно сопротивляется насильственной мобилизации: народ не хочет погибать за интересы американцев. Ведь украинская власть без обиняков публично заявила, что территория страны — полигон для испытания американского оружия.

Не Россия, а именно Запад заявил, что воевать будут до последнего украинца. И жители Украины резонно считают, что им самим это как раз не нужно. Сам Зеленский неоднократно скрывался от призыва, отчего же им нельзя?

Люди прячутся, покупают справки, дают мзду — и сотрудники военкоматов процветают. Например, одесский военком купил дом в Испании за миллионы долларов. Откуда у него такие деньги? Понятно, что это взятки за то, что люди уклоняются от призыва.

То, как украинцы стараются всеми правдами и неправдами избежать фронта, — первый признак того, что это противостояние не нужно народу. У него нет мотивации. Зачем им погибать за интересы Зеленского, который волнуется не за Украину, а за свое будущее где-то в Лондоне или в Израиле?

Президент Украины работает «вахтовым методом» — ему чуждые интересы страны, и реально ни он, ни его дети не связывают свое будущее и будущее своих потомков с этой территорией.