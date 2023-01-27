Эксклюзив 27 января 2023, 13:14 Украине грозит атака роя российских дронов Военный историк Кнутов: ВСУ не смогут отбиться от роя российских дронов piqsels

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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов анонсировал разработку российских малых дронов, которые атакуют роем. Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов в беседе с «360» оценил перспективы применения этих устройств.

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Разработка Ростеха крайне важна для союзных сил. Она расширит маневренность ВС России и их соратников на передовой. Несмотря на скромные размеры, эти дроны способны наносить удары по ближнему тылу противника или по передовой.

Причем отбить такую атаку этих БПЛА крайне тяжело. Их нужно сбивать массово, а это задача не из простых. Уверен, что у ВСУ нет достаточного объема систем для радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы перекрыть линию фронта.

Подобные разработки проводили и в США. Там подобную технику испытывают давно. Одним из тестов стала атака таких БПЛА с использованием искусственного интеллекта на самолет. Также на одном из испытаний рой похожих дронов уничтожил реконструированную базу противника.

У работающих роем БПЛА есть интересная особенность: когда уничтожается главный аппарат, его функции мгновенно передаются соседнему устройству. Соответственно, ликвидировать управление этими дронами попросту невозможно. Единственная защита — выстраивание системы обороны. Над этой задачей бьются практически все страны, включая Соединенные Штаты.

Каждая команда дронов имеет индивидуальную схему атаки. Порядок действий подбирают в зависимости от системы ПВО противника. Поэтому рой дронов нельзя называть группировкой БПЛА с универсальной тактикой атаки.